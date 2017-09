Nicole Neumann: "con Facundo Moyano hablamos todos los días"

Nicole Neumann y Facundo Moyano están cada vez más juntos. Este martes vieron juntos desde un palco del estadio de River Plate el partido por Eliminatorias entre Argentina y Venezuela.

La modelo brindó una entrevista a la revista Hola y allí habló del vínculo con el diputado nacional: "Recién nos conocimos. Pero lo gracioso es que ya hablan de nosotros como 'el romance del año'. Con semejante revuelo mediático, desde que empezaron los rumores, hablamos todos los días por teléfono para contarnos que se dice de nosotros".

"Nos lo tomamos con gracia, pero un punto es contraproducente porque no está bueno. Además, es difícil empezar con tanta presión. Te repito: sólo se dio la situación que me quería conocer, yo acepté y se armó un escándalo mediático tremendo", aclaró.

Además, habló de la situación legal con su ex Poroto Cubero: "por el momento no iniciamos ningún trámite legal, ni divorcio ni separación de bienes. No tenemos la necesidad ni las ganas de pasar por eso ahora. Ya llegará el momento, cuando todo esté más frío, ahí nos vamos a ocupar de esas cosas más frívolas".