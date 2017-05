Nicole Neumann es tapa de revista y ¿se suma al Bailando?

El fin de semana, Nicole Neumann viajó a Salta con sus hijas, y se podía especular con que la modelo había decidido bajar el perfil tras la separación de Poroto Cubero. Pero nada de eso ocurrió.

Nicole ocupa la tapa de la revista Caras, que titula con un textual contundente: "Me separé porque no me sentía completa".

Por si esto fuera poco, Neumann tendría serias intenciones de ser la última incorporación de lujo de la lista del Bailando 2017, según informaron en Los ángeles de la mañana.

