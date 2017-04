Nicole Neumann ratonea desde la cama ¡y en topless!

Nicole Neumann habló de la crisis matrimonial que vive con Fabián "Poroto" Cubero, con quien está en pareja desde hace 10 años. "Con Fabián seguimos ahí, remando. Son cosas que se trabajan. No se sale de un día para el otro de una crisis. Ahí estamos, tratando de fortalecer el vínculo. Seguimos juntos, no es que decidimos separarnos. Por ahora, no. Llevamos diez años en pareja y ocho de casados. Se ve que como no vivimos la crisis de los siete nos tocó la de los diez (risas). Las relaciones humanas no son fáciles".

Mientras tanto, la modelo revolucionó las redes sociales al publicar una foto ratonera desde la cama en la que está en topless.

