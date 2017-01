Nicole Neumann y Cubero revelan sus claves para superar la crisis

Tras una década de amor y retirados episodios de llanto que acrecentaban los rumores, Nicole Neumann y Fabián Cubero reconocieron la existencia de una crisis en la pareja, en medio de la participación de la modelo en el Bailando 2016 .

Según sus propias palabras, se trató de "la primera crisis importante" en la pareja: "Tuve un año muy intenso, sobre todo en los últimos cinco meses. La exposición del Bailando, los ensayos que terminaban a las tres o cuatro de la mañana, el estrés por la mudanza y la apertura del nuevo local de ropa, el programa de entrevistas en FWTV... Y aparte de eso, criar tres hijas que tienen sus actividades", detalló la modelo a revista Caras.

"Poroto" coincidió con su mujer y contó que "prácticamente no teníamos contacto". Entre los ensayos y el programa a la noche yo tenía que estar permanentemente con las nenas. Siempre lo estoy, pero se acentuó más porque ellas no tenían la presencia de la madre, y yo tenía que cubrir ese espacio. Y como para mí deportivamente el año no fue bueno, la cabeza no está de la mejor forma y hay menos tolerancia", dijo capitán de Vélez.

Pese a todo, decidieron pasar unas vacaciones en familia: "Hubo una crisis y la estamos remando. Estas vacaciones nos vinieron bárbaro, acá desconectás de los bardos del año y tratamos de volver a conectar, pasarla bien, disfrutar y no pensar en cosas laborales ni nada por el estilo".

En cuanto a la posibilidad de hacer terapia: "En pareja lo intentamos, pero no llegamos a muchas sesiones porque era imposible embocar los tiempos de los dos y de la terapeuta. Habremos ido dos o tres veces, pero yo sí retomé con mi terapeuta de toda la vida. Me re ayudó, y también recurrí a un chico que te cura energéticamente, te limpia y te centra. Traté de atacar el problema por todos los flancos".

Según la modelo "el amor no se perdió, y nunca barajamos llegar a ese extremo. Ahora me vuelvo a Buenos Aires más temprano que nunca, porque mi papá está de vuelta de visita y Fabián comienza la pretemporada con Vélez. Me sentaré a organizar el 2017, las vacaciones me ayudaron a "bajar" y así es mejor tomar las decisiones correctas".