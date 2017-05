"Ningún argentino puede mirarme a los ojos y decirme que estamos mejor"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció una entrevista televisiva en Italia en la que habló del gobierno de Macri y de lo que puede ser una candidatura suya en las elecciones legislativas de octubre. "Hemos tenido reuniones con dirigentes, pero no hay salvadores ni construcciones individuales", dijo dejando ahora abierta la puerta a la posibilidad de postularse.

"Tengo responsabilidad por ser ciudadana argentina, cada uno debe sentirse responsable de la construcción democrática", le amplió a Jorge Gestoso de Telesur aunque dijo que "no es momento de discutir esto, no contribuiría. Hay que hacerlo en una construcción colectiva, sin que se 'pivotee' sobre una persona".

El 4 de mayo último, durante una conferencia en el sindicato de docentes privados, Cristina había descartado de plano presentarse con un "no me interesa". "Voy a ser absolutamente sincera: he sido dos veces presidenta, he tenido uno de los honores más grandes que es que el pueblo te vote y que cuando te tiene que votar de vuelta, te voten por 10 puntos más que la primera vez", sostuvo por entonces.

Seguí leyendo en MinutoUno.com