El Patagónico | Santa Cruz - 02 agosto 2017 "No convalidamos el delito pero evaluaremos cada situación"

Caleta Olivia (agencia)



"Este Municipio no convalida un delito de usurpación, pero sí veremos cada situación particular por la cual cada familia está atravesando", manifestó el secretario de Gobierno, José Luis Lacrouts, ante la usurpación de tierras fiscales que se está registrando en el barrio 17 de Octubre.

A través de un informe difundido a media tarde de ayer por la Supervisión de Comunicaciones del Departamento Ejecutivo, el funcionario también hizo saber que el área ocupada de manera ilegal fue destinada a la construcción de una plaza.

Paralelamente, confirmó que tras la actuación de oficio que realizó la policía el Municipio radicó ayer una denuncia formal, pero además reveló que hubo reuniones entre los titulares de las secretarías de Desarrollo Social y de Planificación, Andrea Pérez y Mauro Zacarías, a fin de disponer "un equipo de asistentes sociales para abordar la problemática social de las personas que están en el lugar".

Lacrouts también dejó en claro que la Secretaría de Planificación, mediante la Dirección de Tierras, tuvo que actuar conforme a la ordenanza de tierras que obliga al funcionario público a efectuar la denuncia, evitando incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, según indica la ordenanza N° 5.983".

"A partir de allí –añadió-, estamos a la espera de que la comisaría nos comunique cuáles son los pasos a seguir para poder arribar al lugar con el equipo de asistentes sociales para poder tener las entrevistas con la gente y ver cómo podemos arribar a algún tipo de solución".

De todos modos, afirmó que "desde ya, este Municipio no convalida un delito de usurpación, pero sí veremos cada situación particular por la cual están atravesando".

"Hay que dejar aclarado que el espacio verde es de todo el barrio y no se puede adjudicar ni lotear y seguiremos los pasos que nos indique la justicia dentro de un marco de paz social y diálogo", puntualizó.

En cuanto a la situación que actualmente atraviesa el municipio por la demanda de tierras, explicó que "el área de Planificación tiene más de tres mil solicitudes de terrenos y por ello se está trabajando junto a la Comisión de Tierras, de la cual también forman parte los concejales Pablo Calicate y Rubén Martínez".

En ese sentido, aseguró que la citada comisión está analizando la disponibilidad de un pequeño loteo para ver si se puede llegar a avanzar en esta problemática, "pero hay que tener presente que la entrega de tierras hoy no es como se hacía antes", ya que ahora se realiza mediante a intervención del citado organismo.

