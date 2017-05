El joven piloto de 17 años llega segundo en la categoría 250cc y busca sumar experiencia para ir a la próxima cita a nivel nacional con más rodaje. Estuvo en el arranque de la temporada en Trelew, pero no pudo viajar a Córdoba por razones presupuestarias.

"No corro por el trofeo, yo quiero progresar en el motociclismo", afirmó Ramiro Moyano

A los 15 años se subió por primera vez a una moto que era de su amigo Federico Zapata, y al año siguiente comenzó a correr. Su hermano corrió primero, pero el reconoció enseguida que las dos ruedas eran su pasión. Pero no el MX, las motos de velocidad. Ramiro Moyano (17) disputa una nueva temporada en el Campeonato de las Motos de Velocidad y tiene todo listo para correr este fin de semana la II fecha en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

En la previa visitó el programa Sinfonía de Motores, que sale al aire por Patagonia Pop 90.3 Mhz, y habló sobre su experiencia en Trelew, durante la apertura del Super Bike Argentino, de la temporada a nivel regional y del sueño de poder correr alguna vez en Europa.

"Estamos con buenas expectativas para la segunda prueba del año. El circuito comodorense es como el patio de la casa, es el que más utilizamos, y estamos trabajando mucho en la parte física que es algo muy importante para el piloto", apuntó el joven piloto que llega segundo en la categoría 250cc.

Como todo el deporte motor, el entrenamiento físico es muy importante, y en las competencias se nota. En ese sentido, acotó que "a la parte física le dedicamos hora y media en el gimnasio todos los días, pero lamentablemente no hemos podido usar la pista del autódromo. Eso nos resta, yo no me subo desde Trelew a la moto, y es complicado ir a correr para ser competitivo de esa forma".

Lamentablemente, no poder tener acceso a los entrenamientos en la pista es un aspecto a mejorar, pero tanto Moyano como el resto de los pilotos comodorenses giraron por última vez en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

"En Trelew fue un sueño. Se armaron varios pelotones de tres o cuatros pilotos en la categoría 250cc, y nos veníamos pasando constantemente. Terminamos en el puesto 11, pero aspiramos a estar más adelante. Se que se puede, falta un poco más, pero siempre sumando experiencia y con ganas de superarse", subrayó.

La intención de Moyano es poder disputar el Regional, tanto en Comodoro Rivadavia como en Trelew, y a su vez estar en cada competencia del Super Bike. "Para mí, estar en el Argentino es algo único. No se compara, son pilotos de mucha trayectoria y que no regalan nada. Cuando estas adelante ves que hay roce, y que van muy fuerte. No se compara con el Regional porque somos muy pocos acá. Es muy competitivo, es otra cosa", explicó.

A su vez, no pudo estar en Río Cuarto durante la segunda cita por razones económicas. Se hizo difícil juntar el dinero en la capital petrolera donde la mayoría de las empresas y sponsors buscaban recuperarse del temporal que azotó a toda la ciudad. Sin embargo, y a esfuerzo familiar ya piensan en Chaco. "A nivel nacional estuvimos ausentes en la segunda fecha. No tuvimos el dinero suficiente, no se pudo recaudar la plata y lo lamentamos mucho. Ya está confirmado que vamos a ir a Chaco con todas las ganas", destacó.

Para poder competir en ambos campeonatos, el respaldo familiar es fundamental, como así también el apoyo privado. "Mis viejos son los que más me apoyan, y los sponsors Jordy Automotores, El Gimnasio Full Time Fitness y toda mi familia. Los amigos que siempre me acompañan, y me da más aliento son los que quiero agradecer".

Este año a nivel nacional será de aprendizaje en todo sentido. De conocer los diferentes escenarios, dado que solo conoce el Juan y Oscar Galvez, pero por ejemplo el trazado chaqueño nunca lo piso. "El objetivo es pelear el campeonato Argentino, sería un sueño ser campeón. Me gustaría mucho correr en 600cc. Ir a correr afuera a Europa es soñar despierto", sentenció el joven piloto de 17 años.