"No es casualidad que los audios salgan ahora"

"Cada una de esas escuchas tiene un contexto, fueron luego de varios arbitrajes en los que veníamos siendo perjudicados no intencionalmente", explicó Angelici en una conferencia de prensa en la que también presentó a los dos refuerzos de Boca, Junior Benítez y Agustín Rossi.

"Venían equivocándose seguido con nuestro equipo. Por eso se hizo el llamado, para que tomen conciencia de lo que se juega un club y que trate de equivocarse lo menor posible. Yo no quiero que me favorezcan, solo quiero que no me perjudiquen", desarrolló.

Pese a la polvareda que levantaron los dos audios publicados (uno con Luis Segura, por entonces presidente de AFA) y el otro con Fernando Mitjans, titular del Tribunal de Disciplina), Angelici manifestó que, ante una situación habitual, "lo volvería a hacer".

"Seguramente esté mal, pero es una práctica habitual en el fútbol", aseguró.

Embed