El Patagónico | Regionales | CRISIS DEL AGUA - 05 febrero 2017 "No es común tener la plata y no poder terminar la obra" El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, reveló a la prensa que ayer a la mañana volvió a conversar telefónicamente con el intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja, y confirmó que en las próximas horas el jefe comunal sarmientino recibirá a su par de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, en la búsqueda de solucionar los inconvenientes que imposibilitan momentáneamente el avance de la obra de repotenciación del acueducto.

"A primera hora estuve hablando con Britapaja. Va a recibir a Linares. Por supuesto que le dije que hay que tener celeridad porque no es común tener la plata y no terminar la obra, da mucha bronca", afirmó Das Neves.

El gobernador indicó que los problemas existentes en la ejecución de la obra de repotenciación del acueducto "tienen que ver con alguna desidia en estos años; no atender la problemática de los superficiarios".

"Pero la distribución del agua también es un tema. La Cooperativa de Comodoro va a tener que evaluar también hacia adentro algunos aspectos negativos, que no están funcionando. No lo digo yo, lo dicen los comodorenses", amplió el mandatario.

No obstante, Das Neves se mostró optimista y estimo que "la semana que viene estaríamos solucionando el problema con Britapaja porque es el único superficiario que no había firmado".



"Pero también es cierto que, como contrapartida, había deudas que tenían con él; reclamos que no los atendían, por suministro de luz. Esas reprimendas por estos años y el enojo era grande", indicó.

Das Neves fue concluyente al afirmar que "acá hay que solucionar el problema grande que tiene la gente de Comodoro, que todas las semanas tiene dos o tres días sin agua. Así que creo que va a andar bien".



SECRETARIO DE VIVIENDAS

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, visitará mañana la provincia del Chubut para cumplir una serie de actividades, entre las que se encuentran recorridas por distintos barrios en construcción y el acto en el que se habilitará la conexión domiciliaria de 500 familias a la red de agua potable, en Puerto Madryn.

El anuncio lo formuló ayer a la mañana el gobernador Das Neves, quien brindó detalles de la visita del funcionario nacional, en principio prevista a la ciudad de Puerto Madryn, aunque se podría extender también a Trelew para recorrer viviendas que se están construyendo.

"El lunes viene el titular de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, para participar del acto en el que se va a hacer la conexión de más de 500 familias al servicio de agua potable, que cuando estuvo Frigerio hace unos meses se terminó esa obra", precisó Das Neves en referencia a las actividades que cumplirá en Puerto Madryn.

Más allá de que no se encuentra diseñada la agenda definitiva de Amaya en la zona, el mandatario provincial explicó que "recorrerá algunos barrios" y remarcó que en las entrevistas que mantuvo en los últimos días en la Capital Federal, con funcionarios nacionales, volvió a plantear el reclamo por la deuda que mantiene Nación con Chubut.

