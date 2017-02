El Patagónico | Regionales | CRISIS DEL AGUA - 07 febrero 2017 "No estamos en el Far West"

En un párrafo dedicado a la posición de Ricardo Britapaja, intendente de Sarmiento, Gabriel Tcharian ironizó ayer que "esto no es el Far West, donde soy el dueño y te dejo pasar o no. Eso se terminó hace 300 años", y agregó que mientras el agua es de utilidad pública, la ley prevé incluso la expropiación de tierras a esos fines.

"Un intendente no se puede arrogar la potestad de dejar sin agua a 400.000 habitantes, sino estamos en la ley de la selva: primero dejá pasar el acueducto y después sentate a negociar las obras que querés para tu ciudad".





