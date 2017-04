El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 30 marzo 2017 "No existe vuelta atrás", afirmó Theresa May tras activar el Brexit La Unión Europea dejó en claro que para el bloque el primer paso será ahora trabajar en las instrucciones para establecer los principios generales y las posiciones con los cuales la Comisión Europea negociará con el Reino Unido.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, confirmó en el Parlamento británico que su país invocó ayer el Artículo 50 del Tratado de Lisboa que da inicio a las negociaciones para abandonar la Unión Europea (UE), y aseguró que es "un momento histórico del cual no hay vuelta atrás".

En lo que analistas políticos calificaron como el discurso más pro-europeo que pronunció como primera ministra, May confirmó ante la Cámara de los Comunes (baja) que el embajador británico en la UE, Tim Barrow, entregó al presidente del Consejo Europeo (ejecutivo comunitario), Donald Tusk, la carta que ella firmó ayer, y gatilló el proceso de salida de Reino Unido del bloque europeo.

"De acuerdo con los deseos del pueblo, el Reino Unido abandona la UE. Este es un momento histórico del cual no puede haber vuelta atrás. El proceso está en marcha", afirmó la primera ministra.

Agregó que el Reino Unido inicia un "viaje trascendental" al activarse el Brexit e instó a la "unidad" del país de cara a las negociaciones con el bloque.

En su declaración, May aseguró, además, que quiere una "nueva, especial y profunda asociación con la UE, y que el Reino Unido sea un país que trascienda las fronteras de Europa".

La líder conservadora consideró además que dejar la UE le ofrece al Reino Unido una oportunidad única. "Es la oportunidad de esta generación de construir un futuro mejor", agregó.

Asimismo, prometió defender "lo antes posible" los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y negociar con la UE teniendo en cuenta "los intereses de todas las regiones", Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En la misiva a la UE, May escribió que "ahora Gran Bretaña podrá tomar sus propias decisiones y tener sus propias leyes y tomar el control de las cosas que más nos importan".

Apenas finalizado el discurso de la primera ministra, desde Bruselas el Consejo Europeo lamentó la decisión del Reino Unido de abandonar la UE.

"Lamentamos que el Reino Unido salga de la Unión Europea, pero estamos listos para el proceso que ahora vamos a tener que continuar", fue la respuesta inicial del Consejo Europeo a la activación del Artículo 50.



"YA LOS EXTRAÑAMOS"



El organismo dejó en claro que para la UE el primer paso será ahora trabajar en las instrucciones para establecer los principios generales y las posiciones con los cuales la Comisión Europea negociará con el Reino Unido.

Tusk, presidente del Consejo Europeo, dijo que "ya los extrañamos", pero agregó "gracias, y adiós".

Además, se refirió a una declaración de ese organismo en la que tomó nota de la recepción de la carta de Theresa May, que activa el Brexit, y subrayó que el bloque actuará "unido".

La primera prioridad, apuntó, será "minimizar la incertidumbre causada por la decisión de Reino Unido a nuestros ciudadanos, empresas y Estados miembros".

"No hay ninguna razón para pretender que es un día feliz aquí o en Londres", dijo Tusk, quien subrayó que "la mayoría de los europeos y cerca de la mitad de los británicos deseaban permanecer juntos".

Adelantó que el proceso de negociación consistirá "en esencia" en un "control de daños" y subrayó que el objetivo de la UE es "minimizar el costo para los ciudadanos, empresas y Estados miembros".

Como primera respuesta al Artículo 50, se filtró un documento que muestra una posición más dura del Parlamento Europeo contra el acuerdo de transición para amortiguar la salida del Reino Unido después de 2019 y le pone un límite de tres años, según publicó el diario The Guardian ayer por la tarde.

Se trata de una resolución que también dice que "no a un acuerdo de libre comercio en los próximos dos años", consigna el diario.





Fuente: