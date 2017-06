No hay componente local en la política eólica de Nación

La Federación Empresaria de Chubut (FECh) resaltó ayer un nuevo golpe de Mauricio Macri para con la región y en tal sentido elevará en los próximos días a las autoridades nacionales el proyecto para el desarrollo eólico en Chubut, en el marco del Plan Patagonia y en combinación con la política proactiva en materia de energías renovables impulsada por el Gobierno Provincial.

La propuesta fue trabajada por especialistas en el sector y se relaciona con las comisiones sectoriales que vienen abordando las diferentes temáticas.

La iniciativa de trabajar con Nación será articulada con las autoridades provinciales. También con la Universidad de Chubut, donde ya se están diseñando carreras técnicas destinadas a generar recursos humanos para nuevas tecnologías.

La FECh advierte sobre la necesidad de una política desde Nación con una mayor incorporación de componente local y de proveedores, para un desarrollo metalmecánico de la zona. "Los resultados de la Licitación RenovAR 1 y 1.5 (licitaciones eólicas) son por demás demostrativos. Ninguno de los proyectos adjudicados por más de 2.000 megavatios tendrá componente nacional", advierten.

Por ello también se plantea una política de "equidad" y "equilibrio" para que se pueda competir a nivel nacional y no se lleve adelante un efecto "desindustrializador para el país".





UN LLAMADO

DE ATENCION

A modo de resumen, desde la Federación advierten que "si se quiere desarrollar proveedores nacionales, la base mínima para ello es equidad competitiva, teniendo en cuenta que en todos los países donde existen tecnólogos locales (fabricantes de componente y de aerogeneradores completos), la política pública va un paso más allá y favorece la selección de proveedores locales para el desarrollo de la generación renovable".

A partir de ello se propone una mesa de trabajo con el gobierno nacional donde se encuentren mecanismos en el área financiera, que permita impulsar la participación de empresas y actores científico-técnicos de la región en el desarrollo del sector por vía del aumento de la competitividad.

Dentro del documento consensuado que surgió tras la cumbre de Madryn, se expresa: "Abogamos por la competencia, no adherimos al cierre del mercado a las importaciones. No obstante coincidimos en que si la apertura pone como parámetro de competencia al precio, como prácticamente único valor a considerar, sin contemplar situaciones para que la industria nacional pueda desarrollarse, estaríamos dilapidando una oportunidad sensible para el crecimiento, la generación de empleo y desarrollo tecnológico".

Se considera que "puntualmente para la Patagonia, por ser la región de mayor recurso eólico del país y uno de los más importantes a nivel mundial, la política del gobierno de desarrollar las energías renovables tiene un carácter decisivo y puede ser uno de los pilares del futuro energético de la nación a partir de la región".