"No hay que prometer lo que no se puede cumplir"

El secretario General de la CGT y titular de la Confederación Argentina de Transporte, Juan Carlos Schmid, afirmó que "el transporte está particularmente afectado por este impuesto a las Ganancias que tiene rasgos confiscatorios", y advirtió que "no hay que prometer lo que no se puede cumplir", en relación al anuncio realizado por el presidente Mauricio Macri en campaña sobre la eliminación del tributo.

"No hay que prometer lo que no se puede cumplir. Macri no cumplió su promesa de campaña. No se lo reclamo solo al gobierno sino a todas las expresiones, porque todos decían lo mismo", aclaró en diálogo con Radio 10.

"Pusimos la mayor cuota de responsabilidad. Pero nadie nos avisó que iban a mandar a extraordinarias la discusión de Ganancias", aseveró.

Por otro lado, el gremialista opinó que "el nudo central del problema económico es la inflación" y confirmó al programa "El fin de la metáfora" que "el lunes habrá anormalidades en la prestación de servicio de transporte". "Va a haber trastornos, demoras y anormalidades", reconoció el dirigente cegetista al referirse a la celeridad con la que podrían restablecerse los distintos servicios.

Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo que "es tiempo de poner en el centro de la economía a la clase media".

"Esa clase media trabajadora hace un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, y el mensaje del Estado no puede ser ponerle la pata en la cabeza", explicó.

"No se trata de que gane el Gobierno o la oposición, sino la clase media trabajadora argentina, que pague menos impuestos en un año en el que es muy difícil explicar que usted no baja el Impuesto a las Ganancias cuando se le bajaron impuestos a las mineras, al champán o los autos de lujo", expresó el líder del Frente Renovador.

El diputado del FR adelantó que "vamos a trabajar para que antes de fin de año los argentinos tengan una ley de Ganancias como se merecen". "Estoy dispuesto a escuchar a todos, porque tenemos que buscar la mejor ley para que los trabajadores salgan beneficiados", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

"Estamos buscando resolver la capacidad de compra de la gente. Si no hubiéramos puesto firmeza, hoy no estaríamos discutiendo Ganancias", aseveró.

Massa detalló que "el Gobierno avanzó por estas horas con el diálogo con las centrales sindicales y a partir del lunes empieza el dialogo con todas las fuerzas parlamentarias".





"MUY TORPES"

Otro que se expreso en duros términos sobre el Gobierno fue el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien criticó al oficialismo por su manejo con el proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias y sostuvo que "no se puede ser tan torpe".

"Se manejó muy mal, de una forma muy extraña. Lo sacó en sesiones extraordinarias sin una base de acuerdo, sin haber dialogado con la CGT, sin un acuerdo político, no lo entiendo. No se puede ser tan torpe", resumió.

"Estuvo muy mal trabajado por el Gobierno, lo primero tendría que haber hecho es hablar con los trabajadores", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

"El Gobierno necesita el dialogo imperiosamente, porque no tiene mayoría en las cámaras del Congreso, y no puede tener el decreto como única herramienta. Ganancias es una política de Estado, se debe buscar un equilibrio", anticipó.

Por otra parte, se mostró optimista de alcanzar un proyecto consensuado. "Si se llega a un acuerdo con la CGT se abre un camino interesante. Hay un avance, hay que esperar que haya un acuerdo entre el sector del trabajo y el Gobierno. Esperemos que de acá al lunes tengan acuerdos centrales para que podamos votar la ley".

Aunque advirtió que "el Gobierno tendrá que prepararse para ampliar el costo fiscal".