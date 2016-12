El Patagónico | País/Mundo - 15 diciembre 2016 "No hay una confabulación" contra Venezuela, dijo Malcorra

La canciller de la Argentina, Susana Malcorra, afirmó ayer que "no hay una confabulación" de los cuatro países fundadores del Mercosur contra Venezuela, recientemente suspendida como miembro pleno del bloque por no haber cumplido, en más de cuatro años, los protocolos de adhesión.

"No hay una confabulación, hay una decisión de darle el derecho a defensa", dijo la funcionaria en conferencia de prensa, y subrayó que "no se puede ser parte de una organización teniendo los privilegios y sin cumplir las obligaciones".

Malcorra informó que antes de la reunión que sostuvo con sus colegas de Brasil, Paraguay y Uruguay, José Serra, Eladio Loizaga y Rodolfo Nin Novoa, recibió por más de una hora a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien pretendía formar parte del otro encuentro.

La jefa de la diplomacia argentina relató que explicó a su par venezolana que "no había invitación para su país" para participar de la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercosur, y que la funcionaria caribeña le dejó claro que "rechaza los elementos de la decisión" que suspendió a Venezuela.

Agregó que las prioridades del bloque son las negociaciones por un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), en curso, así como "avanzar" en otros asuntos pendientes con "Japón, India, Canadá y China".





Fuente: