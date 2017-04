"No le vamos a pedir cuatro obras acá necesitamos reconstruir la ciudad"

El intendente Carlos Linares se refirió a la visita que comprometió el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio. "Esperemos que este encuentro sirva para agilizar los fondos que necesita Comodoro para su recuperación, porque sino no tiene sentido su visita", lanzó el mandatario y advirtió que no hablará de obras puntuales porque la ciudad necesita una reconstrucción total.

Mañana el Poder Ejecutivo mantendrá el primer encuentro con autoridades del Gobierno Nacional, después de la catástrofe climática que se vivió en Comodoro Rivadavia; sobre la visita del ministro Rogelio Frigerio el intendente Carlos Linares aseguró que "es muy positivo que Frigerio decida visitarnos e interiorizarse sobre la realidad que nos toca vivir, pero lo que más nos interesa son los resultados que puede arrojar esta reunión".



"Esperemos que este encuentro sirva para agilizar los fondos que necesita Comodoro para su recuperación, porque sino no tiene sentido su visita. Apostamos a que será la oportunidad para que entiendan que sin su ayuda, esta ciudad no podrá salir adelante", manifestó. En este sentido, el mandatario comentó que aún no hay una evaluación total de la cantidad de obras que se requieren con urgencia, sin embargo consideró que "no se pedirán cuatro ni cinco obras puntuales, porque acá necesitamos reconstruir la ciudad".

Será se suma importancia poder completar el "Aterrazamiento del Chenque, la reconstrucción de la trama vial, la readecuación de canales y sumideros, y la construcción de viviendas para los damnificados". Tal vez, señaló Linares, la reconstrucción del ramal de cloacas será prioridad "tenemos un impacto del 80% en este sistema, lo cual es un peligro para próximas tormentas".

En esa línea, reiteró "si bien son muchos los esfuerzos que estamos haciendo los comodorenses, lo que brindamos por estas horas son paliativos a la situación, porque la recuperación total de la infraestructura de esta ciudad necesita más de lo que está a nuestro alcance. Por eso –continuó- vamos a aprovechar la posibilidad de diálogo que nos da el ministro para cerrar un real convenio de cooperación".