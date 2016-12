No lo dejaron ir vestido de mujer a su egreso

Un joven correntino expresó su indignación y denunció en su cuenta de Facebook a las autoridades de su colegio después de que se le impidiera acudir vestido de mujer a su propia fiesta de egresados.

Gerónimo Aquino, oriundo de la ciudad de Corrientes, comunicó en la red social su indignación con los directivos del colegio "Saint Patrick", después de que se le prohibiera ir a la celebración de su egreso con un vestido blanco de mujer o, en su defecto, con un saco negro con alas.

El propio Aquino publicó en Facebook las dos fotos con los atuendos que tenía preparados para la ocasión y realizó un fuerte descargo contra la entidad educativa, a la que acusó de haber cometido un acto discriminatorio grave.

La publicación tuvo una repercusión enorme en la red social y generó una ola de mensajes de apoyo a su reclamo. En menos de 24 horas, el post fue compartido unas 1.149 veces y recibió más de 2.500 "me gusta".

Gerónimo Aquino escribió esto en su perfil:

"Estamos en el siglo XXI, hace más de 10 años se aprobó la ley del matrimonio igualitario, existen leyes que defienden y estimulan la libre expresión, tanto de ideas como de género, y me encuentro hoy 13 de Diciembre, día de la MI egreso del secundario donde no puedo presentarme como yo quiero, por el simple echo (sic) que el director del establecimiento no apoya a la diversidad y lo encasilla como: 'mamarracho' o 'mal vestido'. Es una lástima que un colegio tan prestigioso e importante tenga esta postura, ojalá que otras personas que quieran hacerlo algún día se les sea posible. Actualmente no tengo ropa para presentarme en mi egreso, porque según opiniones de directivos no estoy formal y no es acorde a mi egreso.

Por cierto; en el caso que yo quisiese presentarme en mi recepción de igual manera, se le amenazo a mi familia y a mí en varias ocasiones de echarme tanto del colegio como del egreso, quedándome sin fiesta de recepción o en su peor caso, sin título.

Espero que se tomen medidas en casos futuros, ya que yo fui discriminado por mi diversidad y no pude enfrentar a la causa.

Cita del Régimen de Convicencia del Colegio:

'en pos de asegurar el derecho del alumno a recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. El espíritu de este régimen apunta a ayudar a los alumnos a encontrar su espacio, con conductas socialmente aceptadas, poniendo límites dentro de un marco de valores a los que adhiere Saint Patrick College. Entre los principios fundacionales e irrenunciables que siempre han guiado a la Institución, hay un concepto que debe permanecer inalterable: el RESPETO MUTUO'

Veo cómo respetan que soy distinto y como me permiten desarrollar mi personalidad libremente".