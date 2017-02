"No lo hice queriendo, no se merecía que le pague de esa manera"

Está mañana se llevó a cabo, en los tribunales del barrio Roca, la audiencia preliminar contra Mario José Díaz, único imputado por el crimen de Valeria Palma, ocurrido el 27 de agosto de 2016.

El acto estuvo presidido por la jueza penal, Mariel Suárez, el Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general Mónica García. En tanto, la defensa del imputado fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.

Durante la audiencia el imputado accedió a declarar afirmando que "no lo hice queriendo, no se merecía que le pague de esa manera. No recuerdo nada".

Mario Jose DIaz Ministerio Público Fiscal

La fiscal ratificó la acusación en la audiencia, ofreció prueba, solicitó la elevación a juicio y el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo Díaz hasta el debate. Por su parte, la defensora también ofreció prueba y requirió se restrinja el plazo de prisión preventiva a 40 días.

Finalmente, la jueza resolvió elevar la causa a juicio oral y público por "homicidio doblemente agravado, por ser cometida contra una persona que tenía una relación de pareja y mediando violencia de género", y mantener la medida de coerción que pesa sobre Díaz por el término de tres meses ya que si bien no existe posibilidad que el imputado pueda influir sobre la prueba y testimonios, si hay peligro de fuga por las características graves del hecho.

EL CRIMEN

Durante la audiencia la fiscal se refirió al ilícito investigado cuando el pasado 27 de agosto, siendo aproximadamente las 23.20 horas, en el interior de un inquilinato ubicado sobre la calle Ignacio Rucci que compartían el imputado Mario Díaz y la víctima Valeria Palma, luego de una discusión el imputado toma un martillo y comienza a golpear con fuerza a la víctima.

Allí interviene el dueño del inquilinato y le quita el martillo a Díaz; pero éste sigue agrediendo a la víctima con un cuchillo provocándole múltiples heridas en el rostro, pérdida de masa encefálica y 24 lesiones punzo cortantes en el tórax y abdomen.

Falleciendo Palma como consecuencia de un shock hipovolémico irreversible producido por las múltiples heridas.