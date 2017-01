"No nos gustó ver a un ministro del STJ dándole la mano a un encapuchado"

El gobernador de Chubut Mario Das Neves se refirió este lunes al conflicto iniciado el pasado martes 10 de enero en el "Lof Cushamen" y reiteró que "nosotros vamos a seguir apostando al diálogo" y valoró el trabajo efectuado por funcionarios del Gobierno Provincial con el fin de lograr "nuevos canales de diálogo y conformar una mesa de trabajo conjunto".

El máximo mandatario de la provincia agregó además que "el diálogo a veces tiene que tener las condiciones que corresponde" en referencia a la foto de Alejandro Panizzi, ministro de la Superior Tribunal de Justicia "no nos gustó ver a un ministro del Superior Tribunal dándole la mano a alguien encapuchado. Esa no es la Argentina que queremos, no es un buen síntoma".

Aseguró también Das Neves que "nosotros pusimos la mesa servida para discutir y sobre todo para informar lo desinformado. Daba asco ver, incluso a algunos comunicadores sociales, que no tienen la más mínima idea de lo que pasa acá", sostuvo ante múltiples opiniones vertidas por estos días. Por eso el gobernador resaltó "la oportunidad que tuvo Durán (el ministro de Gobierno) de explicarle las cosas, cuál era el problema, a Nora Cortiñas y representantes de derechos humanos".

Das Neves aseveró en ese sentido que "nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, vamos a seguir trabajando como hemos trabajo, hemos entregado miles de hectáreas a los aborígenes en nuestra anterior gestión, como entregamos viviendas: el 20, 30 o 40% son todos descendientes de aborígenes, la jubilación, cualquier tipo de asignación", enumeró y recalcó que "están incorporados a la vida política, social y comunitaria de la Provincia del Chubut. No es necesario que nos vengan a decir de afuera cómo son las cosas".