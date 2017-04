La integrante del Sindicato de Petroleros Privados yconcejal del Frente para la Victoria Sirley García, recordó que desde el año pasado se ha hecho publico el incumplimiento en el que incurre la empresa Surgas al no respetar los valores establecidos por el gobierno nacional para el consumidor final. Con el último incremento, la carga de la garrafa de 10 kilos debe ser de 122 pesos y en la distribuidora local se está cobrando a 170.

"No hablamos de un producto de lujo sino de primera necesidad en una ciudad que está atravesando su peor momento", lamentó García e indicó que en las últimas horas intentó que desde la Oficina local de Defensa del Consumidor se emita un informe respecto a las infracciones que se le cobraron a la empresa hasta el día de la fecha, sin embargo no consiguió respuestas de parte del responsable del área.

"Durante todo el año pasado reclamamos que la única empresa que tenemos en Comodoro cumpla con un valor regulado", lamentó la edil en diálogo con radio Del Mar e indicó que sin este paso es imposible avanzar en el control de la reventa que también existe.

"La oficina de Defensa del Consumidor tiene todas las herramientas no puede ser que una empresa como Surgas quiera vender a otro precio, por eso nosotros creemos que nuestra Oficina tiene que hacer cumplir esto, por eso pedí al doctor Arias toda la información de lo que ellos han hecho, no tengo nada por escrito y nada me han entregado, esto es un incumplimiento que lo sabemos todos y tenemos las herramientas para sancionar a la empresa y seguimos esperando yo pido que no vuelva a pasar un año más, queremos que se actúe definitivamente con esta empresa".

En este orden, pidió a los consumidores que exijan su ticket y hagan su denuncia no sólo en la oficina local sino a la línea que pone a disposición el plan calor para este tipo de casos: 0 800 555 5065.