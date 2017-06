El Patagónico | Deportes - 04 junio 2017 "No puedo creer cómo perdí el primer set"

El argentino Juan Martín del Potro, eliminado en la tercera ronda de Roland Garros al perder frente al número uno del mundo, Andy Murray por 7-6 (8), 7-5 y 6-0, se lamentó por la manera en la que dejó escapar el primer set tras disponer de cuatro set point que no logró capitalizar.

"No puedo creer cómo perdí el primer set. Siento mucha frustración. Tuve muchas oportunidades para ganarlo, jugué un buen set, pero cuando jugás contra los grandes campeones, no podés dejar pasar las oportunidades", manifestó Del Potro en rueda de prensa.

El tandilense, de 28 años, dispuso de cuatro pelotas para set en el primero, una en la que tenía el saque y realizó una doble falta, pero finalmente se impuso el escocés en ese parcial después de una hora y 23 minutos de juego.

"Andy (Murray) fue mejor en los momentos clave. Es uno de los tenistas más inteligentes del circuito", destacó el argentino sobre el número uno del ranking, al tiempo que agradeció el apoyo del público francés y se mostró emocionado con tanto aliento.

"Con tanto apoyo y cariño, que no pasa muchas veces, son momentos que uno quiere vivir. Tuve que esperar cinco años, tres veces operarme de la muñeca y muchas cosas malas, para vivir lo que viví emocionalmente. Son contados con los dedos de la mano los que pueden vivir eso. Quería seguir jugando, darle la vuelta para que el público también lo disfrutara", aseguró Del Potro.

La "Torre de Tandil" consideró que, a pesar de la derrota, siente que su tenis está mejorando, aunque le quedan todavía aspectos para parecerse al de hace unos años.

Por último, se lamentó por no haber podido reeditar las dos "batallas" que mantuvo el año pasado contra Murray, una en la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con victoria del escocés, y la otra en las semifinales de la Copa Davis, en la que se impuso el argentino.

Sin embargo, aunque dijo que peleó el segundo set, en el balance del encuentro reconoció que Murray fue superior y que por algo es "el número uno del mundo".





