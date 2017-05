El Patagónico | País/Mundo - 12 mayo 2017 "No se acelerará ninguna variable por las elecciones" El ministro de Hacienda puntualizó la idea de que el objetivo es lograr que el esquema económico genere resultados para la sociedad, "para que sea ella quien demande la continuidad de este proyecto".

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, descartó modificaciones en la política económica de cara a las elecciones legislativas de medio término. "Tendremos la misma política no se acelerara ninguna variable por las elecciones", aseguró durante su participación en la tercera Cumbre Financiera Argentina de LatinFinance.

"La única diferencia por las elecciones es que el Congreso está bastante trabado para algunas leyes que queremos impulsar", explicó el ministro en el Four Seasons al referirse el proyecto de ley de responsabilidad fiscal.

Con respecto al ritmo económico adelantó que habrá sorpresas a fin de año. "La Argentina crecerá por encima del 3% este año", vaticinó al tiempo que dijo que se está acelerando el proceso de recuperación. "No quiero discutir con analistas privados pero nuestras expectativas responden a datos que vemos antes que ellos", lanzó en referencia las proyecciones mucho más cautas de las consultoras.

Además dijo que "el déficit primario cerrará este año en el 4,2%, que vamos a cumplir, y hacia adelante 3,2% en 2018 y 2,2% un año después, si seguimos después de eso, seguiremos reduciendo este nivel".

Dujovne remarcó que "el gasto primario no creció en 2016 por primera vez después de 12 años, cuando avanzaba a un 10% acumulado anual por cada período, lo que llevó a que el gasto consolidado Nación provincias se expanda al 43% del PBI".

Añadió que "la estrategia es mantener el gasto primario en términos reales para que todo el crecimiento que ocurra en los años subsiguiente generará una baja del ratio gasto público - PBI. Lo bajaremos al 41% este año" y recordó acuerdo firmado con las 22 provincias para sancionar una ley de responsabilidad fiscal.

El ministro puntualizó la idea de que el objetivo es lograr que el esquema económico genere resultados para la sociedad, "para que sea ella quien demande la continuidad de este proyecto". Como muchos funcionarios Dujovne habló de la necesidad de que la sociedad comience a sentir los efectos positivos de las políticas oficiales.



ALGUNOS DATOS

La actividad fabril registró en marzo un avance de un 0,4% interanual, poniendo fin a un ciclo de 12 meses seguidos de retrocesos, mostró un informe elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

En marzo, la actividad fue impulsada por el bloque de metales básicos (+19,4%), por la mayor producción de acero (+23,5%), de minerales no metálicos (+12,8%), por el alza en los despachos de cemento y otros materiales de construcción, sustancias y productos químicos (+2,2%), químicos y petroquímicos (+10%), alimentos y bebidas (+3,4%), y edición e impresión (+0,7%).

Por su parte, la actividad económica en su conjunto creció durante marzo el 1,7% en relación con febrero, "y estuvo unas décimas por debajo" de igual mes del año pasado, según estimaciones que maneja el Ministerio de Hacienda.

El jefe de asesores de esa cartera, Guido Sandleris, informó ayer a la prensa sobre estas primeras proyecciones, aunque recordó que "el número final lo va a dar el Indec", el 23 de mayo, cuando difunda el Estimador Mensual de la Actividad Económica.

Fuente: