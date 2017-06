No se pudo tratar el pliego de García Blanco por falta de quórum

El vicegobernador, Mariano Arcioni explicó que al no reunirse el quórum la sesión se da como fracasada y el tratamiento del pliego de la Dra García Blanco se para para la sesión del próximo 27 de junio.

Asimismo Arcioni indicó que no cree que la ausencia en el recinto de los diputados obedezca a que no se quiso votar el pliego de García Blanco. "La Camarista vino a este recinto, expuso sobre todas las preguntas que le formularon y hubo satisfacción por parte de los legisladores", indicó.

Por su parte, el presidente del bloque Cambiemos, Manuel Pagliaroni dijo que la sesión fracasó porque no se alcanzó la mayoría requerida de 18 votos para poder consolidar el pliego de García Blanco. "Esto es una desprolijidad, algunos en favor y otros en contra pero debieron estar presente, por lo que espero que en la próxima sesión se trate", dijo.

Asimismo, Pagliaroni admitió que: "fuimos respetuosos con ella pero de su exposición surgieron muchas dudas" y resaltó la metodología de la Ley porque se expone el candidato a través de los periodistas, de la comunidad, de los diputados, ONG, Colegios de Abogados, etc.

En tanto, el diputado del PJ-FpV, Blas Mesa Evans consideró que una de las herramientas que tienen los legisladores es no dar quórum y que seguramente estuvo vinculado al tratamiento del pliego de García Blanco. "Pareciera que no estaban los 18 votos y la actitud de Chubut Somos Todos fue romper la mecánica establecida y concurrió a esta maniobra", lanzó y dijo que el Partido Justicialista ha solicitado que no se apruebe el pliego. "La posición es que la Dra García Blanco no debería incorporarse al Superior Tribunal de Justicia, la sesión especial fue decisiva porque al tener la posibilidad de explayarse sobre sus conocimientos se limitó, de manera contradictoria, a explicar simplemente los temas".

Puso como ejemplo que quien plantea que sus principios e ideas las deja colgada junto a la cartera y el saco antes de dictar una sentencia no es una persona que pueda ocupar ese cargo, "será una excelente Camarista pero no puede ser cabeza del STJ, esto es una opinión personal y por ende no la iba a votar porque no cumple los requisitos necesarios para pasar esta barrera".