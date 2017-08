El Patagónico | Regionales - 23 agosto 2017 "No se puede avanzar más sobre los derechos de los trabajadores" El titular del Sindicato de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, participó ayer de la movilización convocada por la CGT y la CTA en Plaza de Mayo. El reclamo multitudinario de ambas centrales obreras se concentró en el pedido de trabajo digno, salarios justos y la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros y único orador, anticipó que el próximo 25 de septiembre “se convocará al comité confederado para decidir un plan de lucha que incluya un paro general".

Finalizada la movilización, el diputado nacional por Chubut realizó un balance sobre los alcances de la misma. “Desde que asumió esta conducción de la CGT que desde Camioneros estamos exigiendo un paro nacional y por diferentes motivos éste se ha venido postergando. Nos mantenemos orgánicos, pero eso tiene un límite”, recalcó el líder sindical.

Sobre los dichos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien tildó a la movilización de "política", Taboada aseguró que “todos los actos son políticos y los sindicatos hacemos política. El ministro debe entender que se tienen que solucionar los problemas que tienen los trabajadores, el tema inflacionario, y que no se puede avanzar más sobre los derechos de los trabajadores como sucedió en la rama petrolera de Chubut. Triaca lo que debe entender es que se necesita un cambio, pero en el plan económico y dar las respuestas que se necesitan".



SITUACION DE LA CUENCA



Consultado acerca del impacto que las políticas nacionales están provocando en Chubut y Santa Cruz, Taboada señaló que "nosotros somos opositores activos a este gobierno. Yo escucho y leo los medios todos los días y hay muchos en Comodoro que se quejan y hablan mal del gobierno, pero ninguno es capaz de movilizar. Desde Camioneros decidimos ser protagonistas y por eso movilizamos a casi 300 compañeros de Chubut y el norte de Santa Cruz. Hoy fuimos casi 20 mil los camioneros que bajo el paraguas de la Federación estuvimos presentes en Buenos Aires. Hay que ser oposición activa y no periodística del gobierno".

Acerca de las posibles salidas que plantea la actual coyuntura económica y los impactos que la misma genera en la cuenca, el sindicalista sostuvo que "por ahora hay poca voluntad en algunos dirigentes sindicales de defender los puestos de laburo. Hasta el momento han sido declaraciones de buenas intenciones, sino ¿cómo se entiende la pérdida de miles de puestos de trabajo?".

Más adelante, indicó que "desde la dirigencia sindical se salió a justificar a las petroleras sobre que no le cierran los números, sobre el precio del barril, sobre el contexto internacional o el precio del dulce de leche, pero respuestas concretas se ofrecieron muy pocas".

Para finalizar Taboada aseguró que una herramienta válida para terminar con la atomización que hoy muestra el panorama gremial de la región podría ser la unificación de la CGT Comodoro, tal como sucedió recientemente con la del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH). "Apuesto a esto, apuesto a revertir toda esta situación y la unificación de la CGT puede ser el comienzo", concluyó.



Fuente: