"No se puede hacer un cambio radical"

El gobernador Mario Das Neves confirmó que mañana asume formalmente como jefe de la Policía de Chubut el comisario general retirado, Luis Avilés.

Indicó sobre los cambios en la fuerza que "no se puede hacer un cambio radical, sacar a todos y poner nuevos porque la institución tiene que tener continuidad".

"Para mí la conducción es importante. Yo respeto a Juan Ale; de hecho lo he tenido dos veces de jefe de Policía. Es un hombre honesto y leal, pero hay ciclos que se cumplen y el ciclo se cumplió".

Das Neves expresó que "Ale ha estado trabajando, tiene una impronta muy fuerte, tiene definidos conceptos como los tenemos nosotros porque lo que hacemos es un aporte para tratar de mejorar la situación".

En ese marco, el gobernador manifestó que "el caso Capsa me gustaría saber cómo lo esclarecieron" y aclaró que "no me desdigo de lo de la zona liberada porque ayer a plena luz del día otra vez robaron en la Yrigoyen (de Trelew), porque los grandes (delincuentes) van donde están las concesionarias, las empresas de la construcción y es ahí donde tiene que estar la Policía".

Además fue categórico y expresó que "encontraron una Ranger negra, en barrio Progreso. Seguro que pasaron varias veces por la primera (por la seccional) y hasta saludaron".