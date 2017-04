"No sería prudente cuantificar en números"

No obstante, Oca consideró "prematuro" cuantificar el perjuicio económico que la situación provocó teniendo en cuenta los costos futuros que demandará restablecer el funcionamiento productivo de Comodoro Rivadavia."En el área de Economía lo más relevante empieza a verse ahora. Hay que ver cómo hacemos frente a lo que pasó en estas últimas dos semanas y en los gastos incurridos colaborando para hacer frente, una vez cuantificado, todo lo que requerirá la reconstrucción de las zonas más afectadas".Luego de un encuentro con el secretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister, y su par de Infraestructura, Abel Boyero, Oca resaltó el criterio común de avanzar con la totalidad de las herramientas disponibles."Vimos los gastos de estas últimas dos semanas y qué parte afrontará Nación, con las gestiones que iniciamos la semana pasada; la Provincia y el municipio. Hay que empezar a ordenar un poco todo esto que en el foco de la crisis, era muy difícil evaluar. Me comprometí a regresar a Comodoro Rivadavia en el transcurso de esta misma semana", reveló.El ministro de Economía prefirió no establecer números después del temporal y sí reunir la suficiente información como para disponer de un panorama fehaciente. "No sería prudente de mi parte cuantificar. Sí me llevo documentación de por lo menos lo que se gastó en estos 15 días para paliar lo más inmediato del temporal. Nos hemos comprometido con aportes del Tesoro Nacional haciendo las rendiciones correspondientes. Veremos qué pagamos con cada uno de los fondos, tanto de los ATN como de los 20 millones que aportó la Provincia al día de la fecha en el marco de la emergencia hídrica", expresó.Además, destacó que debe considerarse la etapa de reconstrucción junto a los trabajos de limpieza y saneamiento que continúan en los barrios más afectados. "Es muy difícil ponerse en otro lado que no sea el de solucionarle los problemas a la gente. Viendo la situación en que han quedado determinados barrios, no podemos hacer otra cosa que ayudar desde el lugar que le toca a cada uno. Haremos las gestiones que haya que hacer para resolver la crisis por la que ha pasado Comodoro", dijo el ministro ayer.Finalmente, Oca coincidió en que la prioridad debe ser la puesta en funcionamiento de los servicios públicos colapsados durante el temporal. "No porque la vivienda sea menos importante. Sin los servicios básicos esenciales es muy difícil poder reconstruir cualquier barrio, así que creo que el foco está conceptualmente puesto ahí. Es muy difícil poner prioridades, pero en paralelo hay que seguir gestionando por las viviendas y lo que se sigue haciendo con la limpieza", indicó.