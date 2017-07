"No somos cadetes de Provincia"

El secretario de Gobierno y Función Pública del municipio local, Máximo Naumann, respondió a las declaraciones del ministro de Seguridad de Chubut, Pablo Durán, quien responsabilizó al Ejecutivo "por la demora en la instalación de cámaras de seguridad". El funcionario municipal aseguró que el montaje no requiere de ninguna intervención del Estado local y lamentó que desde el Gobierno Provincial "crean que somos sus cadetes o gestores".

Después de los dichos emitidos por el ministro, quien manifestó que aún no se concretó la instalación de cámaras de seguridad por falta de gestiones ante la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) desde el Municipio, el secretario Máximo Naumann dejó en claro que "esto es algo que debe realizarse solamente entre Provincia y el ente concesionario de servicios públicos".

"Es cierto que recibimos una nota hace mes y medio y, aunque este tema no es competencia del Municipio, le dimos curso. Ahora –continuó- es el ministro quien debe comunicarse con los responsables de la SCPL y averiguar qué es lo que van a hacer porque nosotros no somos ni cadetes ni gestores del Gobierno Provincial", aseveró el funcionario.

En ese tenor, se mostró molesto con la actitud de Durán y cuestionó la falta de iniciativa y compromiso para atender las problemáticas en materia de seguridad de la ciudad.

"No sé si es falta de conocimiento o una gran negligencia, pero en cualquiera de los dos casos resulta contraproducente que un ministro no tenga la definición política para llevar a cabo una acción", señaló Naumann, agregando que "es una falta de respeto total. Acá le están tomando el pelo a una comunidad que brega por mejoras en la seguridad".

Siguiendo esa línea, el secretario de Gobierno indicó que "desde el Municipio acompañamos la iniciativa de sumar cámaras de seguridad, pero no entendemos por qué Provincia no asume el compromiso convenido de mantenimiento de las que ya se encuentran instaladas y que por ello, más del 70% del equipamiento no está funcionando".

"Durán debería tomar con más seriedad y agilidad las problemáticas de seguridad de Comodoro Rivadavia. No puede ser que se quede esperando la respuesta escrita de una nota y que no levante el teléfono para avanzar en lo que corresponde", concluyó Naumann.