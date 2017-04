El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 04 abril 2017 Nocioni dejará el básquet tras 20 años de batallas El "Chapu", emblema e ícono de la Generación Dorada, dejará de jugar cuando finalice la presente temporada con su equipo en la Liga de España como así también en la Euroliga.

Emblema e ícono de la Generación Dorada del básquetbol argentino, Andrés "Chapu" Nocioni comunicó ayer a la mañana que se retirará de la actividad profesional cuando finalice la presente temporada con el Real Madrid español, tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa local.

A los 37 años, el santafesino le pondrá punto final a una carrera que, como punto más destacado, ostenta la medalla de oro con el seleccionado albiceleste en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

"He decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateístas de primera fila. De tirar toallas, patear bancos, de discutir con los árbitros por fallos que nunca sabremos si fueron erróneos", escribió el jugador en su cuenta de la red social Facebook.

"Pretendo mejorar mi conducta, mis hábitos. Y cómo tengo en claro que no podré cambiar mi temperamento jamás, me retiro. Me voy antes de que me echen", agregó.

Nacido en la localidad de Villa Gobernador Gálvez el 30 de noviembre de 1979, el alero símbolo del seleccionado albiceleste, el que seguramente obligará al retiro de la camiseta número 13, resaltó haber "cumplido muchos sueños".

"Tenía como aspiración máxima llegar a Europa y no sólo lo concreté sino que además sumé una etapa en la NBA", explicó el santafesino que defendió los colores de Chicago Bulls (2004-2009), Sacramento Kings (2009-2010) y Philadelphia Sixers (2010-2012).

Nocioni, distinguido por un carácter que le impedía rendirse de inmediato ante la primera adversidad que surgiere, jalonó desempeños de gloria no sólo con el seleccionado argentino (además de la medalla de oro en Atenas 2004 debe agregarse otra de bronce en Beijing 2008, con una de sus rodillas a la miseria) sino también en los distintos clubes españoles que militó.

Así, el 'Chapu' pasó una temporada en Basquet Manresa (2000-2001) pero, sin dudas, lo mejor de su permanencia en el exigente baloncesto español lo vivió en dos equipos: Tau Cerámica, Caja Laboral o Laboral Baskonia (cualquiera sea la denominación que llevó la institución de País Vasco) y Real Madrid.

En el club de Vitoria pasó siete temporadas, en tres períodos diferentes. Vivió "recuerdos mágicos", según su propia reflexión, y obtuvo un título de Liga (2001-2002) más dos Copas del Rey (2001-2002; 2003-2004).

Si había sido bueno lo experimentado junto al conjunto vasco, la cosecha en el Madrid, al que definió como "un club de máxima jerarquía mundial" fue infinitamente superior.

Con la camiseta 'blanca' y luego del Mundial España 2014, Nocioni mostró sus dotes de 'guerrero inclaudicable' y se alzó con los trofeos de Liga ACB (2014-2015; 2015-2016), Supercopa (2014-2015), Copas del Rey (2014-2015; 2015-2016; 2016-2017), Euroliga (2014-2015) y Copa Intercontinental (2015).

En el ámbito nacional, la historia de Nocioni se redujo a sus participaciones en Racing Club (1995-1996), Olimpia de Venado Tuerto (1996-1997), Independiente de General Pico (1997-1998 y 1998-1999) más Peñarol de Mar del Plata (2011), club con el que alcanzó su único título local: Súper 8.

El santafesino debió lidiar, durante esta última temporada, con diferentes lesiones que minaron su rendimiento y le impidieron, tal vez, mostrarse al 100 por ciento.

Primero fue una molestia en su rodilla derecha; luego, un traumatismo en uno de sus hombros y, por último, un edema en el pie derecho. Todas esas complicaciones derivaron en que el DT 'merengue' Pablo Laso pudiera usar al 'Chapu' en 19 de los 25 partidos del certamen español, en donde redondea promedios de 5,2 puntos y 2,1 rebotes por partido.

"En estos meses por delante daré lo mejor de mi, como siempre, para ganar la Euroliga y la temporada de ACB. Sería una despedida perfecta", prometió Nocioni.

