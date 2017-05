El Patagónico | Deportes - 15 mayo 2017 Nocioni tuvo un gran partido en la victoria del Real Madrid

Andrés Nocioni cumplió ayer una gran labor para Real Madrid y en su despedida liguera marcó 19 tantos en la victoria 88-86 sobre Morabanc Andorra, por la última fecha de la ACB del básquetbol de España.

El alero santafesino, de 37 años, entregó una función acorde a lo que fue su trayectoria de más de 20 temporadas, a lo largo de los 28 minutos que vistió la camiseta "merengue".

El emblema de la Generación Dorada del básquetbol argentino encestó 2-3 en dobles, 4-10 en triples y 3-3 en libres. El ex Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia Sixers en la NBA capturó, además, 9 rebotes y diseñó una tapa para el conjunto que dirige Pablo Laso, que finalizó en la primera posición en la fase regular.

Nocioni anunció hace más de un mes que dejará la actividad profesional una vez que concluya la temporada. Por ende, los últimos partidos del "Chapu" podrían darse el próximo fin de semana en Estambul, en el marco del Final Four de la Euroliga que jugará Real Madrid, enfrentando al local Fenerbahce, en una de las semifinales.

Otro argentino que brilló ayer es el base bonaerense Nicolás Laprovíttola, quien aportó 20 tantos (0-1 en dobles, 6-12 en triples, 2-2 en libres), 6 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos en 25 minutos para el cómodo éxito del Laboral Baskonia sobre Fuenlabrada, por 103-66.

Con este triunfo, el quinteto vasco se aseguró el segundo lugar en la clasificación, aprovechando el inesperado tropiezo del Valencia, que cayó 67-70 con UCAM Murcia, donde cumplieron buenas prestaciones los argentinos Facundo Campazzo y Marcos Delía.

El base cordobés Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) acumuló 17 puntos (2-3 en dobles, 3-7 en triples, 4-4 en libres), 6 rebotes y 5 asistencias en 27m. Mientras que el pivote bonaerense Delía (ex Obras Basket) sumó 4 unidades (2-2 en dobles, 0-2 en libres), 5 rebotes, 3 robos y 2 asistencias en 30m.

Además, el escolta bahiense Nicolás Richotti –ex Náutico Rada Tilly- contribuyó con 9 tantos (1-1 en dobles, 2-4 en triples, 1-2 en libres), 6 pases gol, un rebote y dos recuperos en 23m. para Iberostar Tenerife, que vapuleó por 84-51 al descendido Manresa.

Los cruces de play offs de cuartos de final quedaron de esta manera: Real Madrid (1)-Morabanc Andorra (8); Laboral Baskonia (2)-Gran Canaria (7); Valencia (3)-Barcelona (6) y Unicaja Málaga (4)-Tenerife (5).





Fuente: