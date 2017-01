"Nos dicen que no pueden hacerle la autopsia porque no hay agua"

Raúl y Claudia desde que se enteraron de la peor noticia de sus vidas no pudieron volver a ver a su hija, no porque no quisieran sino porque se demoró la autopsia en la morgue del Hospital Regional por falta de agua. "Nos dicen que no vamos a poder tener el cuerpo de mi hija, queremos que de una vez descanse en paz".