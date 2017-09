El Patagónico | Policiales - 11 septiembre 2017 "Nosotros no agredimos a ningún policia"

Después que un taxista denunciara que el policía Carlos Alvarez lo había agredido frente a su domicilio particular en el barrio San Cayetano, el grupo de remiseros que estuvo presente en el conflicto aseguró que ellos nunca golpearon al uniformado.

Es por eso que Raúl Paillamán y Jorge Luis Zapana explicaron: "nosotros nos solidarizamos con el compañero porque vivió un episodio de violencia y nosotros estamos en contra de eso. Pero aclaramos que no tuvimos nada que ver con la agresión. Tampoco que hubo ningún detenido o que se encontró una tumbera como andan diciendo".

"No hubo ningún remisero golpeando a alguien. Yo filmé todo para que después no anden diciendo mentiras. Tengo todo filmado. Hasta las marcas de las cubiertas de la (Renault) Partner cuando frena a toda velocidad. Por eso decimos que es mentira que nosotros le pegamos al policía porque tenemos como demostrarlo", detalló Paillamán frente a algunas versiones que circularon en redes sociales.

El trabajador desmintió que uno de los ocupantes de la utilitaria haya sido agredido con un arma blanca y que en caso que lo hubiera sido, debería estar en el Hospital Regional o realizar la denuncia en la Comisaría Sexta.

"Nosotros no somos patoteros pero reaccionamos cuando agreden a un compañero porque la noche está jodida y están pasando cosas, pero jamás le pegamos a un policía", reiteró.



Fuente: