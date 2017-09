El Patagónico | Regionales - 01 septiembre 2017 "Nosotros no avalamos los cuadernillos"

Bajo la consigna: "Las Escuelas preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado?", la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inició una campaña nacional para conmemorar el "Día Internacional del Detenido Desaparecido" donde se desarrollan actividades que ponen en debate en las aulas sobre la desaparición del joven artesano, quien fue visto por última vez el 1 de agosto en un operativo de Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen.

En este sentido, la subsecretaria de Coordinación Técnica y Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión del Ministerio de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa, sostuvo que el Gobierno provincial no avala los cuadernillos que reparte CTERA a los docentes para trabajar sobre el tema asegurando que los cuadernillos "no son neutros, tienen una tendencia específica".

La funcionaria también manifestó que hasta el momento no tienen conocimiento de que en alguna escuela de la provincia estén trabajando el material. "Nosotros no tenemos hoy definido de que hayan escuelas que estén trabajando con ese cuadernillo, no está la situación planteada, sabemos que están los cuadernillos circulando, pero no hay casos específicos de que se estén trabajando en alguna escuela de Chubut", aseguró.

"Hay regiones específicas donde los padres se han presentado en las escuelas pidiendo que sus hijos no presencien las clases teniendo éstos contenidos", agregó.

Además, Cigudosa destacó que los temas planteados en los cuadernillos que distribuye CTERA no son un tema nuevo ni distinto a que establece la ley provincial de Educación por lo que "los docentes están en condiciones de poder trasladar el tema (Maldonado) y elaborar una práctica neutra en el trabajo", consideró.



