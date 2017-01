El Patagónico | Deportes | TENIS - 06 enero 2017 Novak Djokovic se metió en las semifinales del ATP de Doha El número dos del ránking mundial necesitó poco más de una hora y media de juego para clasificarse a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Qatar. En las "semi" jugará con el español Fernando Verdasco.

El serbio Novak Djokovic, número dos del ránking mundial, le ganó ayer al checo Radek Stepanek por 6-3 y 6-3 y se clasificó a las semifinales del ATP de Doha, Qatar, donde buscará repetir su título de 2016.

"Nole" Djokovic, quien en los octavos eliminó al marplatense Horacio Zeballos (71), se impuso sobre el experimentado Stepanek (38 años) en poco más de una hora y media de juego.

Djokovic, ganador de 66 títulos ATP en su carrera, jugará por un lugar en la final contra el español Fernando Verdasco, ex top ten, actual 42 del mundo y de 33 años, que a su vez superó al croata Ivo Karlovic por 6-2 y 7-5.

Djokovic y Verdasco jugaron en 12 oportunidades en el circuito ATP, con ocho triunfos para el serbio. En superficie dura, el único triunfo del español fue en dieciseisavos de final del US Open 2005, en el primer partido en el que ambos se cruzaron como profesionales. La última victoria de Verdasco sobre "Nole" fue en Roma en 2010.

El torneo de Doha reparte 1.237.190 euros en premios y tiene como primer cabeza de serie al británico Andy Murray, número uno del ránking, quien avanzó a semifinales tras vencer al español Nicolás Almagro por 7-6 (4) y 7-5.

El rosarino Facundo Bagnis también participó en el abierto qatarí, pero se despidió en primera ronda al ser vencido por el alemán Dustin Brown 6-1, 6-7 (2) y 6-4.



SCHWARTZMAN QUEDO ELIMINADO EN BRISBANE



El tenista Diego Schwartzman (52) perdió ayer ante el canadiense Milos Raonic (3) por 6-3 y 6-2 en 69 minutos de juego, por los 16vos. de final del ATP 250 de tenis de Brisbane, Australia.

El partido se jugó en el Pat Rafter Arena en el Queensland Tennis Centre, ubicado muy cerca del centro financiero de Brisbane.

Raonic, canadiense de origen montenegrino de 26 años, dominó claramente a Schwartzman, sumando 12 aces contra ninguno del argentino, superándolo además en efectividad de primer servicio (75 a 66 por ciento) y puntos logrados con el primer saque (75 a 59%), señaló el sitio oficial de la ATP.

Schwartzman había debutado en este certamen con un importante triunfo ante el estadounidense Sam Querrey (31) por 6-2 y 6-4.

Raonic es principal favorito al título, que reparte un premio de 495.000 dólares y se juega sobre superficie dura, y que ya obtuvo el año pasado venciendo en la final al suizo Roger Federer por 6-4 y 6-4.

En la próxima instancia, de cuartos de final, Raonic enfrentará al español Rafael Nadal (ex número uno y actual 9 del mundo), que le ganó al alemán Mischa Zverev por 6-1 y 6-1.

En otros encuentros de ayer, el suizo Stan Wawrinka (segundo cabeza de serie) superó al serbio Viktor Troicki por 7-6 (5) y 6-4; el japonés Kei Nishikori (tercero) al estadounidense Jared Donaldson por 4-6, 6-4 y 6-3; y el austríaco Dominic Thiem (cuarto) al australiano Sam Groth por 7-6 (5) y 6-3.



OLIVO PERDIO EN CHENNAI



Renzo Olivo perdió ayer contra el ruso Mikhail Youzhny por 6-1 y 7-5 y quedó eliminado en la segunda ronda del ATP 250 de Chennai, India, que se juega sobre canchas duras y reparte premios por 447.480 dólares.

El tenista rosarino, de 24 años, ubicado en el puesto 83 del ránking mundial, no pudo con Youzhny, actual 57° del mundo, de 34 años y séptimo favorito en el torneo en el que no quedan argentinos.

Olivo había debutado con una victoria ante el noruego Casper Ruud por 7-6 (3) y 6-2 y tenía un buen antecedente contra Youzhny, al que había superado la única vez que se enfrentaron en la primera ronda del torneo de Hamburgo, en 2016.

Youzhny jugará en los cuartos de final contra el español Roberto Bautista Agut (segundo preclasificado), que venció al brasileño Rogerio Dutra Silva por 6-3 y 6-2.

El Abierto de Chennai, que tiene entre sus campeones al argentino Guillermo Cañas en la temporada 2002, se quedó sin su máximo favorito, ya que el croata Marin Cilic (6) perdió frente al eslovaco Jozef Kovalik (117) por 7-6 (5), 5-7 y 7-5 en octavos.



