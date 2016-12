El Patagónico | Regionales | MUSICA - 12 diciembre 2016 Noventa músicos rinden tributo a los 113 Vicios "V1c1ado" se titula el disco producido por Armos Moreno, creador del proyecto "Aventón Rock Patagónico" y productor del recordado "Disco Negro", segundo trabajo de la banda comodorense. Presenta quince interpretaciones libres de la obra de Titín Naves, Alakrán Márquez, Marcos Azocar, José Luis Jara y Claudio "El mariscal" Ramírez.

A fines de diciembre se cumplen tres años del recital despedida de los 113 Vicios, aquella inolvidable noche de música donde más de 9.000 almas cantaron, bailaron y eternizaron a la banda de rock comodorense y los homenajes parecen no terminar.

El 27 de diciembre, como adelantó en forma exclusiva El Patagónico, se estrenará "Desde el Sur hacia ninguna parte". Sin embargo, este no será el único homenaje a la formación que atravesó musicalmente a tres generaciones.

En estos días aparecerá "V1c1ado", un disco tributo que a través de la voz y las melodías de diferentes músicos de la región, recupera un puñado de canciones de "Los Vicios" en versiones e interpretaciones libres de la obra de Titín Naves, Alakrán Márquez, Marcos Azocar, José Luis Jara y Claudio "El mariscal" Ramírez.

Este nuevo reconocimiento llega desde Cañadón Seco, tierra que eligió para vivir Armos Moreno, un trabajador incansable en la difusión del rock nacional de la Patagonia.

El productor de "Disco Negro", segundo trabajo de 113 Vicios, a través de su proyecto "Aventón Rock Patagónico", realizó este homenaje que promete darle continuidad a la mística que la banda supo cosechar con versiones que a más de uno le pueden hacer explotar la cabeza.

Son quince canciones, con noventa músicos que le ponen su sentimiento a esas letras que hicieron historia en los fanáticos de la banda, con diversidad de estilos y música, entre rock, jazz, salsa, hardcore y ritmos rioplatenses que hace la propuesta aún más atractiva.



DIVERSIDAD MUSICAL Y DE ESTILOS



El disco invita a sumergirse al mundo de "Los Vicios" con la interpretación de El vagón Expreso, una banda de Caleta Olivia. que le pone voz, música y fuerza a "Bailando en la costa". Los Cheremeques, tal como hicieron en aquella noche de diciembre de 2013, vuelven a interpretar "Santa" con la explosión y la alegría que los caracteriza.

El artista plástico Cristian English, también músico, reinterpreta "Terciopelo terráqueo", para luego darle paso a "Veneno de muerte lenta", uno de los himnos de la formación comodorense: Nicolás Hernández con calidez y arreglos precisos mantiene la esencia de esa canción en la antesala de "Clandestino", interpretado por Yesica Robino con violín, flauta y contrabajo de arco.

Por supuesto, en esta cita no falta "Pichi" Vidal, un invitado permanente desde "Disco Negro". El saxofonista participa en "El país de la melancolía" a cargo de Atorrantes.

Energía del Mar, por su parte, le pone magia a "Brujerías" con tonalidades y colores y efectos. Mientras que Fromda Cold introduce el reggae con "Relación guerrillera" y Mandarina Proyect juega con el jazz y los ritmos rioplatenses en la interpretación de "Cansancio".

El disco sigue con "Roca que rueda", interpretado por Los Bluyines, y "Pájaro negro" queda en la voz de Shaman y Los Pilares de la Creación. Mientras que "Amargo" llega de la mando de la banda Viento Frío.

Las mujeres de Santa y Bárbara, protagonistas del proyecto "Mujeres Patagónicas" de Aventón, cantan con alegría y frescura "Botellas" y luego, casi llegando al final, Clandestino, una banda de folclore de Río Mayo que homenajea a "Los Vicios" con su nombre tocan "Esta noche", en una versión única, que le da paso a Sexista, banda que cierra este grandioso homenaje con "Fugitivo eléctrico".

El arte de tapa del disco, que será distribuido en los próximos días, estuvo a cargo de Emiliano de Boer, quien se suma a este homenaje a una de las bandas emblemas de la región.

Fuente: