Nueva Generación, el depósito del barro acumulado

El DT de Primera división, Alejandro Tula, no ocultó su enfado. "Les dije en la cara a los camioneros que tiren de la palma para el otro lado, para que no afecte la cancha y no me dieron bolilla. Es una vergüenza esto que hacen. No sé quien los mandó, pero nosotros no somos un basural. Esto es el lugar de entrenamiento", comentó.

El ex jugador del club advirtió que la institución brinda un espacio de contención con los más chicos, y eso nadie lo vio. "Ahora espero que me pasen la máquina y que dejen todo como estaba. No se había inundado, nada, y estaba para poder entrenar. Ahora solo hay montañas con barro que no se dónde lo trajeron", apuntó muy ofuscado.