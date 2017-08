Nueva intervención del BCRA mantiene al dólar por debajo de los $ 18

En el segmento informal, a su vez, el blue asciende cinco centavos a $ 18,24 de acuerdo al relevamiento de ámbito.com en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió ayer nueve centavos a $ 17,80 y el Bolsa aumentó cuatro centavos a $ 17,74.

Ayer, la autoridad monetaria vendió otros u$s 165,1 millones. Fue la tercera vez en siete ruedas, por lo que el monto vendido en la rueda de ayer se suma a los u$s 42 millones que desembolsó la autoridad monetaria el jueves pasado y a los u$s 305 millones del viernes 30 de julio.

El avance en agencias y bancos minoristas se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio, donde la divisa subió dos centavos y medio a $ 17,72 y sumó su cuarta alza consecutiva.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 520 millones, casi el 70% fue para agosto a $ 18 con una tasa implícita de 26%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 19,28 con una tasa implícita de 22,3%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 49.070 millones, disminuyendo u$s 235 millones respecto al viernes.