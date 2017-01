Nueva reunión por Guilford mientras sigue sin constituirse el fideicomiso

El apoderado de la empresa textil, Daniel César, mantendrá hoy una nueva reunión con los gremios y trabajadores. Allí se buscará avanzar en la firma del fideicomiso con el que la compañía piensa cubrir las quincenas e indemnizaciones adeudadas. El abogado de ambos sindicatos, Jorge Echelini, no es demasiado optimista ya que "la empresa todavía no oficializó ni perfeccionó su intención".

En lugar y horario que ayer se evitó dar a conocer, hoy el apoderado de Guilford , Daniel César, mantendrá una nueva reunión con los referentes de los dos gremios textiles, trabajadores, y posiblemente el secretario de Trabajo de la provincia, Marcial Paz.En el encuentro, en función de lo que se habló antes de fin de año, la empresa espera contar con la respuesta del personal de la textil para saber si le mismo acepta la constitución de un fideicomiso desde el que se piensa pagar las quincenas adeudadas y las indemnizaciones, ya que la firma decidió y comunicó que no seguirá operando en Comodoro Rivadavia."POR AHORA ES SOLO UNA IDEA""En principio venimos teniendo reuniones todas las semanas, avanzaron en una propuesta que faltaría limar. Uno ha planteado observaciones y mañana (por hoy) se hablará de este tema. Los trabajadores ven con desconfianza en el fidecomiso y cada uno va a tener que decidir”, indicó ayer a Radio Del Mar, el abogado Jorge Echelini.Ante la repregunta, el letrado de ambos sindicatos, fue contundente al asegurar: “los trabajadores ven con mucha desconfianza esta propuesta que no está formalizada aún. Hasta el momento ofertan una idea", sintetizó."SEGUIMOS CON LAS ACCIONES JUDICIALES"Ante la imposibilidad de pagar lo adeudado y hacer frente a los despidos, la empresa ofreció poner en un fideicomiso la planta de Kilómetro 8, maquinarias, y todos los vehículos y demás bienes que la firma aún posee Comodoro.Esta propuesta, ante varios requerimientos, se hizo por escrito, pero para que sea formal o legal, la misma debe estar formalizada de manera concreta, como es la transferencia de los bienes al mencionado fideicomiso.“Esto todavía no ocurrió, por eso digo que hasta el momento no deja de ser una idea. Cada uno de los trabajadores debe resolver si acepta o no, porque si lo hace renuncia al reclamo judicial. Por lo pronto, nunca dejamos de iniciar y continuar las acciones judiciales de reclamo”, remarcó Echelini.