El Patagónico | Regionales | POLITICA - 23 enero 2017 Nuevas reuniones en Buenos Aires por las crisis petrolera y textil Das Neves anunció ayer en Rawson que esta semana volverá a cumplir actividad en Buenos Aires, donde tomará contacto una vez más con los funcionarios nacionales para avanzar en la búsqueda de soluciones para los conflictos o los problemas productivos que se tienen en el campo textil y petrolero.

"Un día tengo que ir a Buenos Aires porque quedaron varias respuestas a temas, sobre todo el tema textil que se va a incorporar a la mesa la gente de Producción y tenemos una reunión con el tema de energía. Hay reuniones que hay que estar presente", dijo ayer el gobernador. Y remarcó: "nosotros hemos conformado las mesas específicas, energía por un lado y textil por otro", recordó.

Asimismo Das Neves elogió al ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, por su labor días atrás ante el Consejo Federal Pesquero. "Estuvo el otro día en una reunión muy dura en el Consejo Federal porque nos querían sacar los permisos de Alpesca", reveló el mandatario provincial, que también dijo: "sería muy bueno que algún día se dé el debate de qué pasó con la pesca en los últimos 10 años"

En ese tono y sobre el tema, advirtió: "hay muchos que tocan de oído, pero a la hora de sentarse en el Consejo Federal Pesquero donde están en algunos casos parte de bandas marplatenses que manejan la pesca hace muchísimos años y nosotros nos hemos puesto firmes, primero con Gilardino cuando fue secretario (de Pesca) y ahora con (Adrián) Awstin, pero hay que estar presente porque no vamos a permitir que se nos saque ningún permiso".

Y en relación a cómo seguirá su agenda de los próximos días expresó: "no sé si esta semana o la otra viene el presidente de Vialidad Nacional (Javier Iguacel) y estamos preparándonos para la reunión del 2 de febrero con los gobernadores, que vamos a llevar un planteo muy firme respecto a coparticipación".

Para finalizar anunció:"el 1 de febrero se va a hacer una entrega de 73 equipos de radio para distintos lugares de la provincia. Ojalá que eso fuese más contundente pero la verdad es que es terrible lo que salen. Y Nación muchos fondos que digamos para este caso no tienen", expresó.



LAS MESAS CHUBUT

La Mesa Chubut de Energía se conformó en diciembre último y tuvo su primer encuentro efectivo el 11 de este mes, cuando todos los actores de la industria petrolera se reunieron en Buenos Aires, en un encuentro que el gobernador Mario Das Neves consiguió armar para, desde allí, hacer un seguimiento conjunto de la situación petrolera.

A ese encuentro, además de Das Neves y Bohe, concurrió el ministro Coordinador de Gabinete, Albeto Gilardino quienes, además de dialogar con operadoras y sindicatos, tuvieron este mano a mano directo con el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

La necesidad de achicar las brechas entre el precio del barril Medanito (Neuquén) y el Escalante (Chubut), y el mejoramiento del precio del gas para Chubut, son algunos de los puntos escenciales que en la mesa se buscan consensuar, algo que será vital e indispensable para mantener la producción y los puestos de trabajo.



LA CARPA NEGRA

QUEDO GUARDADA

Antes de la conformación de la mesa Chubut, lo que estaba casi armada era la carpa negra petrolera, que los gremios conducidos por Jorge Avila (Privados) y José Llugdar (Jerárquicos) habían prometido habilitar frente a la Casa Rosada para, desde allí, protestar en plena Navidad y fin de año.

La puesta en marcha de la mesa Chubut sirvió para descomprimir la situación y volver a la senda del diálogo entre los gremios, las operadoras y sobre todo Nación, que es quien debe resolver si vuelve a aplicar definiciones especiales para el petróleo en Chubut, algo que se sigue reclamando desde la definición de "barril criollo", y que va a contramano de la predilección que la gestión nacional tiene con Vaca Muerta en Neuquén.

El miércoles último, tomando como ejemplo lo sucedido en el campo de la energía, Das Neves confirmó con los ministros de Trabajo e Interior de Nación, Jorge Triaca y Rogelio Frigerio, el armado de la mesa Chubut para buscar soluciones al grave problema que atraviesan las empresas textiles de la provincia, con Guilford ya cerrada en Comodoro Rivadavia y con Soltex y Sedamil, en Trelew, con suspensión de personal.





