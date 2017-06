Nueve casos de influenza ya se registraron en este mes

Desde la División de Epidemiología del Area Programática Sur confirmaron a El Patagónico que son siete los casos de influenza que fueron notificados durante junio en esta ciudad. Seis de ellos son del subtipo A y el restante del B. Los padecientes son niños y adolescentes púberes. Piden tranquilidad a los padres y respetar las medidas de prevención. Otros dos casos -no notificados- se detectaron en la Escuela 1 y los niños se recuperan en forma ambulatoria.

La confirmación de un nuevo caso de influenza en la escuela Nº 1 de Comodoro Rivadavia, puso en alerta a la comunidad educativa por el temor de un brote de Gripe A. Ante esta situación, ayer desde la División de Epidemiología del Area Programática Sur trataron de llevar tranquilidad, asegurando que los casos son habituales en esta época del año y no hay motivo para alarmarse.

Susana Muñoz, su titular, confirmó que este mes fueron siete los casos de gripe que se detectaron: tres que por su gravedad obligaron a internar a los pacientes, y cuatro que se trataron de forma ambulatoria y que fueron notificados al área voluntariamente. Es que los casos de influenza solo se deben notificados cuando requieren internación, según estipula el protocolo de actuación diagramado para este tipo de enfermedades.

La directora de la División de Epidemiologia detalló que dos de los pacientes que tuvieron que ser internados sufrieron influenza A y el restante B. Y que los cuatro pacientes ambulatorios “eran chiquitos que tenían factores de riesgo, que por eso le habían hecho el test virológico".

"Iban a distintas escuelas de la ciudad y por supuesto que lo que les indicó su médico fue reposo durante siete días y a las escuelas se les explicó que tenían que mantener las recomendaciones generales, y que si detectaban algún niño o adolescente que estuviera con síntomas de infección respiratoria, fiebre, avisaran a los padres porque tenía que guardar reposo. Y lo mismo con los médicos porque hay que evitar que transmitamos la enfermedad en los espacios de trabajo y de estudio”, señaló Muñoz.





OTROS CASOS QUE NO FUERON NOTIFICADOS

Es necesario mencionar que a estos siete casos registrados por la División de Epidemiología del Area Programática Sur se deben sumar otros casos que no fueron notificados, entre ellos dos que fueron detectados en la Escuela 1, donde hoy por la mañana no habrá clases por tareas de desinfección. Se trata de una niña de 10 años de 5° grado y un alumno de 4º grado que no fueron internados, pero sí asistidos y ya están siendo tratados con los controles y la mediación pertinente.

Más allá de los números, Muñoz sostuvo que son pocos los casos registrados a comparación de otros años. “Todos los años tenemos el hospital lleno de chicos internados, pero este año tenemos menos casos de influenza y menos de virus sincitial respiratorio que el año pasado, lo que no quiere decir que vaya a quedar así porque es probable que los casos sigan aumentando”, indicó la especialista, quien pidió tranquilidad a la población y no alarmarse ya que el virus actual y las defensas con las que se cuentan, son muy diferentes al brote de influenza que se registró en 2009 a nivel mundial.

No obstante, recomendó a los padres que sus hijos se coloquen la vacuna contra la gripe, y principalmente quienes se encuentran dentro de los grupos de riesgo - embarazadas en cualquier momento de gestación, niños de 0 a 6 años, mayores de 65 y pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunológicos o personas con obesidad mórbida- ya que es la mejor forma de prevenir cualquier infección respiratoria.