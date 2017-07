Nuevo paro del Servicio de Protección de Derechos

El personal del Servicio de Protección de Derechos realizó ayer un paro de actividades, por el que reclaman el pase a planta y una actualización salarial acorde a las tareas que realizan. Los trabajadores estuvieron en el Concejo Deliberante, donde solicitaron respuestas por parte de la ministra provincial de Familia, Leticia Huichaqueo. Los concejales escucharon el planteo y luego se reunieron con el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Marcelo Rey.

Los trabajadores del Servicio de Protección de Derechos realizaron ayer, en toda la provincia, un paro total de actividades por el que, como vienen haciendo desde hace años, reclaman el pase a planta y salarios acordes a las tareas que se realizan.

Como parte de la medida de fuerza, los operadores del servicio se acercaron al municipio y luego al Concejo, donde una vez más solicitaron la intervención del cuerpo legislativo para que la ministra de Familia de Chubut, Leticia Huichaqueo, dé respuestas.

"Nuestro reclamo ya es conocido, pero pese a que se hacen promesas y se adelantan acuerdos, aún estamos sin respuestas. Los trabajadores siguen cobrando como becados y esto, si bien pasa en toda la provincia, es más grave en Comodoro Rivadavia", señaló Adriana Ainol.

En la reunión con los concejales, los manifestantes indicaron que luego de la protesta realizada meses atrás "hubo un compromiso de provincia, para efectivizar el pase a planta, pero el tiempo pasa y seguimos igual porque, nos dicen, que falta la firma de la ministro Huichaqueo".

En esta ciudad, las entidades o programas afectadas por el paro son: Comodoro Incluye, el Servicio de Protección de Derechos, Haciendo Futuro, Familias del Corazón y Pequeños Hogares, todas iniciativas sociales y destinadas a atender a los sectores más sensibles y necesitados.

Los trabajadores, que por la tarde realizaron una radio abierta en la plaza de la Escuela 83, pidieron la intervención de los concejales que, sin diferencias de bloque, se comprometieron a hacer un nuevo intento para que la ministro Huichaqueo se acerque al Concejo para dar respuestas.

La más dura fue, curiosamente, la edil Norma Contreras de Chubut Somos Todos que lamentó que "Leticia (Huichaqueo) que demuestra capacidad para otros temas, siga sin dar respuestas en este tema. Si hay problemas presupuestarios, lo que tiene que hacer, es sentarse y hablar con la gente. Voy a solicitar la intervención directa del gobernador Mario Das Neves, porque yo con ella no hablo más", apuntó.





LOS CONCEJALES CON REY

Luego de mantener una reunión, en el mismo Concejo, con el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey, los ediles Guillermo Almirón, Maximiliano Sampaoli, Cristina Cejas y Pablo Martínez, tomaron contacto con los trabajadores.

El concejal Almirón señaló: "se planteó un plan de trabajo en el marco de lo que puede brindar el Concejo Deliberante en este conflicto y acordamos trabajar desde la comisión, junto con la Secretaría de Desarrollo Humano, más allá de que el problema corresponde a otra jurisdicción, de cara al presupuesto 2018 que se empieza a discutir en octubre".

"Lo que pretendemos es poder establecer una línea de trabajo para poder llegar a plantear el tema presupuestario con fuerza. Porque no se soluciona si no es a nivel presupuestario. Si no está en el presupuesto 2018, todos los años seguirá siendo lo mismo", advirtió.

Mientras, el radical Pablo Martínez criticó la falta de política pública, al decir: "la realidad de hoy nos indica que hay un convenio desactualizado en el tiempo, pero principalmente esta es una política pública en la cual hoy se ven perjudicadas muchas familias, un sector muy vulnerable que necesita del acompañamiento del Estado".

En este sentido, puntualizó en la necesidad de readecuar el convenio, para lo cual se necesita más presupuesto. "No podemos seguir teniendo familias en espera, eso es inadmisible que siga pasando. Se trata de prestar atención a la situación de niños que se van forjando con realidades adversas, entonces no nos extrañemos de la realidad que después tenemos, si no se destinan los fondos necesarios para estas políticas públicas", concluyó.