BANQUINA POLITICA - 28 agosto 2017 Nuevos actores para un teatro entre cómico y dramático Las PASO siguen dejando tela para cortar y compromisos que asumir. Alejamientos y abucheos. Patrimonios en aumento. Siempre el mismo estigma y los fuegos que no decrecen.

El subsecretario de Transporte de la provincia, Pablo Schulz, dejó de prestar funciones hace casi un mes cuando nuevamente estalló en Comodoro un problema con Patagonia Argentina que volvió a generar un paro de choferes de colectivo. Desde la empresa se volvió a argumentar en la ocasión que Provincia se había atrasado con el pago del Transporte Escolar Gratuito y el subsidio a los jubilados.

La renuncia siempre fue desestimada y cada vez que se preguntaba a los funcionarios provinciales del área o cercanas, contestaban con evasivas.

La verdad se conoció recién la semana pasada cuando el propio ministro de Gobierno, Pablo Durán, reconoció que Schultz ya no estaba en funciones.



La reunión del miércoles en Buenos Aires, entre el subsecretario de Planificación Territorial de Nación, Fernando Alvarez de Célis, el titular del IPV, Martín Bortagaray, y funcionarios municipales, entre ellos Guillermo Cherenichenko, finalmente dio frutos. El encuentro se realizó luego de las supuestas inconsistencias en los padrones que se ocupó de propalar el funcionario nacional tras la visita a Comodoro del ministro Rogelio Frigerio (n) el jueves 17.

Desde Nación se ratificaron las observaciones a los primeros padrones, pero se transmitió la satisfacción por el hecho de que tanto Provincia como Municipio los hubieran revisado. Provincia indicó que se avanzó en la futura construcción de las viviendas y el municipio dio a conocer los lugares donde se asentarán las 71 casas que se levantarán para los damnificados por el temporal.

Posteriormente, desde la Subsecretaría de Información Pública del municipio de Comodoro se dieron detalles del encuentro, adelantándose que las primeras viviendas se van a ubicar sobre "la Avenida Juan Sosa Toledo, entre los barrios Restinga Alí y Don Bosco de kilómetro 8".

Hay que decir que la avenida en realidad se llama Juana Sosa Toledo de Canosa en honor a la madre de Juan Domingo Perón, quien residió en esta ciudad durante varios años, y que además casi todos los medios escritos y portales de noticias así lo reprodujeron. Otra tortuga que se les escapa a quienes se ocupan de la difusión municipal y a los que hacen copy-paste.



Lerdos y no tan poco



De los ocho legisladores nacionales que, entre senadores y diputados tiene Chubut, solo la mitad presentó las declaraciones juradas que por ley deben actualizar todos los años. Los legisladores que presentaron sus declaraciones fueron el senador Mario Pais y los diputados Jorge Taboada, Santiago Igon y Nelly Lagoria. Los que están en falta son los diputados nacionales Sixto Bermejo y Ana Llanos, y los senadores Alfredo Luenzo y Nancy González.

De las presentaciones efectuadas, es decir los que cumplieron con la ley, se desprende que Pais es el legislador con más poder patrimonial, ya que declaró bienes por 30.941.370 pesos, con un incremento respecto al año anterior de un 40.01%. Lo sigue el diputado Jorge Taboada con 6.986.410 pesos y una evolución positiva de 28.54%; Santiago Igon con 1.256.369, que aumentó su patrimonio en un 73.13%; y finalmente Nelly Lagoria que solo declaró 601.203% y un crecimiento patrimonial del 99.80%.

Pese al ajuste que lleva adelante el gobierno, hay legisladores a los que evidentemente les está yendo bien.



El protegido



Además de sus bienes patrimoniales, que ya eran importantes antes de ser senador, Pais cuenta en el recinto con una defensora de peso, como es la vicepresidente Gabriela Michetti, quien en la última sesión bloqueó la exposición de un senador radical que iba a cuestionar al chubutense.

Sucedió el pasado 23 y en realidad fue un nuevo papelón, de los tantos que la vicepresidente comete a la hora de presidir las sesiones e intentar direccionar los debates para que no sean tan desfavorables al gobierno de Macri.

No es que Pais se haya vuelto neoliberal, sino que en el debate el chubutense había protestado por la maniobra que se hizo desde el oficialismo para que asumiera con demora su puesto de consejero de la Magistratura y no pudiera intervenir en la suspensión del camarista, Eduardo Freiler.

Pais ya había dicho lo suyo, que no era otra cosa que denunciar la maniobra por la que entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura bloquearon por horas su jura, y el senador radical Angel Rozas se aprestaba a contestarle, pero Michetti no le daba la palabra. Ante el insistente reclamo del chaqueño, la vicepresidente le negó la palabra por entender que no correspondía ya que era una cuestión de privilegio.

"Si usted cree que es la dueña, está equivocada. No tiene ninguna autoridad. Tiene la facultad de dirigir, no de resolver", afirmó el senador radical, que recibió como respuesta final de la titular de la Cámara un: "usted sabe que no se puede contestar", que terminó beneficiando a Pais que, en este tema, se quedó con la última palabra.



El abucheado



El martes 22 se conmemoraron los 45 años de la masacre de Trelew que para varios analistas significó el preanuncio de lo ocurrido en la dictadura que empezó en 1976 y que desapareció a 30 mil personas. El gobierno provincial preparó, como siempre, el acto central por el que también se recordó el 10° aniversario de la reconversión en museo del viejo aeropuerto, donde fueron detenidos los 19 presos políticos que posteriormente fueron fusilados en la base Almirante Zar, de la Marina.

El acto no fue del todo favorable para el gobierno provincial ya que la desaparición de Santiago Maldonado fue planteada por cada uno de los familiares de los fusilados que llegó a Trelew y también por los miembros de las distintas organizaciones de derechos humanos.

El punto cúlmine de ese reclamo tuvo lugar durante la ceremonia central, donde las organizaciones de derechos humanos colocaron banderas en reclamo de la aparición del artesano y se silbó en varias oportunidades el discurso del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Oscar Petersen, quien inexplicablemente nada ha dicho hasta hoy sobre el grave tema.

El gobierno también tomó nota de que con esta actividad la segunda candidata titular a la diputación nacional del Frente para la Victoria, Silvia Pecci, ganó notoriedad por ser, precisamente, la representante en la provincia de la Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew.



Nuevos actores



Con el gobernador Mario Das Neves de licencia y con un resultado electoral en las PASO que no fue el esperado, el frente electoral Chubut Para Todos tuvo su reunión de campaña y de redefinición.

Fue el lunes pasado, antes de que el gobernador se ausentara por 10 días y luego de los duros cruces entre el diputado Jerónimo García y los intendentes de Trelew y Puerto Madryn, Adrián Maderna y Ricardo Sastre, en los que el titular de la bancada los calificó de aprendices de brujos y los jefes comunales lo pusieron en su lugar en lo que respecta a la participación en campaña.

Lo cierto es que, más allá de que para afuera el gobierno siga pretendiendo que las PASO deben leerse en relación a los votos recibidos por Arcioni y no como fuerza política, donde el FpV salió primero, todos los presentes entendieron el mensaje.

El gobernador planteó la necesidad de redoblar esfuerzos para retener, al menos, una banca de las dos que se ponen en juego, ya que la de Rosa Muñoz la dan por perdida por las performances del FpV en su conjunto y de Gustavo Menna en particular.

Tras la reunión el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, confirmó que comenzará a recorrer la provincia junto a Arcioni para consolidar o mejorar el resultado electoral. Lo mismo decidió hacer la ministro de Familia, Leticia Huichaqueo, quien ya el sábado respaldó al vicegobernador y candidato en Comodoro. Maderna y Alfredo Luenzo también decidieron sumarse activamente a la campaña.

En el medio de estos apoyos a Arcioni -reclamados por Das Neves- varios también comienzan a recorrer ciudades y a tejer alianzas en beneficio propio, pensando ya en 2019.



Maderna, el imprevisible



El intendente de Trelew, Adrián Maderna, no pasa por su mejor momento. A las críticas por las decisiones que toma día a día en la gestión al frente del segundo municipio más influyente de la provincia, se suman las que recibe desde el seno mismo del dasnevismo.

Tras las elecciones Primarias el jefe comunal se ubicó, por mérito propio, en el primer lugar de la lista de los más cuestionados por los dirigentes del partido del gobernador Mario Das Neves. Nunca fue confiable Maderna para el dasnevismo; en realidad para ningún partido: no son pocos los que constantemente le recuerdan su doble discurso y su eterna amenaza de hacer pie nuevamente en el justicialismo, algo que en el PJ tampoco cae bien. Pero ahora, su proceder lo llevó aún más abajo en las consideraciones. En el dasnevismo tomaron su ausencia en las reuniones que el mandatario provincial mantuvo el fin de semana largo para analizar los resultados de las elecciones como un "actitud chiquilina, casi de cobardía".

"Cuando las cosas están bien, es el primero en decir que tiene los pies bien adentro del plato; cuando aparecen los problemas, es el primero en mostrar que está dispuesto a abandonar el barco", se escuchó decir en los pasillos durante aquellos días del feriado sanmartiniano, entre otras frases mucho más virulentas.



¿En serio o para la foto?



El miércoles se realizó en la sede de la Fundación que en Trelew preside el secretario general de Luz y Fuerza, Héctor González, la reunión entre los ex precandidatos a la diputación nacional; el ganador de la interna abierta en las PASO, Ricardo Fueyo, y el intendente Carlos Linares.

En el encuentro, como se había reclamado desde los ex precandidatos y aceptó el intendente Carlos Linares, no participaron los miembros de la conducción del partido, presidido por Ricardo Mutio, ni otros dirigentes cuestionados como Norberto Yauhar y Carlos Eliceche.

Luego del debate, y con la única ausencia de los ex precandidatos de Miguel "Cone" Díaz, se firmó un acuerdo de apoyo a la fórmula Fueyo Pecci y también se conformó una mesa de campaña en la que estarán representados todos los actores de la reunión para, desde allí, desarrollar acciones de campaña en cada una de las localidades.

El sábado, el acuerdo se coronó en Comodoro con la presencia de los ex precandidatos (menos Héctor González) y los fiscales de todas las listas, que coincidieron en sumarse al trabajo activo para el 22 de octubre.

La pregunta que queda flotando no es que rol cumplirá "Coné" Díaz, que ya decidió apoyar a Mariano Arcioni, sino qué pasará cuando, más cerca de las elecciones, se quieran sumar Eliceche o Yauhar. El primero contribuyó a la victoria de Néstor Hourcade en la interna de Puerto Madryn, mientras el segundo es asesor de la intendente de Rawson, Rossana Artero.



No pierde el tiempo



La situación en el ámbito petrolero es realmente crítica. Desde hace meses se sabe que, pese a las negociaciones que empezaron hace un año y medio, lamentablemente se producirán más despidos ya que ante la falta de apoyos a modo de incentivos, como hay en Neuquén, la actividad en la Cuenca seguirá deprimida, y con ella se producirán los despidos anunciados.

Mientras se esperan las negociaciones de esta semana por Tecpetrol en Buenos Aires y las reacciones por despidos en San Antonio, algunos no pierden el tiempo y ya decidieron trasladar su campo de acción a Neuquén.

Es el caso de un miembro de comisión directiva de Petroleros Privados y referente de la Mutual que, junto con un empresario comodorense, conformó una firma de servicios para trabajar en aquella provincia. Tras varias experiencias, entre ellas la de regentear un hotel en el centro, el hombre decidió apostar parte de su importante capital a los negocios en la Cuenca, que tanto se critica desde su sindicato.



Adelante, Cambiemos



Luego de la aceptable elección de Gustavo Menna en las PASO, que no dejó de sorprender ni al más optimista de los radicales, a nivel nacional tomaron nota los encargados del armado político de Mauricio Macri. En tal sentido, en Buenos Aires se realizó el jueves una reunión para analizar números y ver cómo se pueden acrecentar las chances en octubre de quitarle un legislador al peronismo, lo cual no ocurre desde 2007.

Como era lógico, en función del resultado se decidió mantener el mismo perfil, con recorridas por toda la provincia en las que se busca el contacto directo y también se ratifican definiciones del gobierno nacional que, en principio, parecen contrarias a los intereses chubutenses pero que fueron convalidadas por 78.485 chubutenses.

En el encuentro en Buenos Aires también se ratificó la necesidad de contar con la presencia aquí de funcionarios nacionales y por eso tanto Rogelio Frigerio (n), como Marcos Peña Braun, confirmaron su presencia antes de las elecciones. Lo mismo hará el secretario General de Presidencia, Fernando D'Andreis, el funcionario que empezó a desmantelar el Fútbol para Todos para que ahora hagan negocio Fox y Turner.

En el caso de Frigerio se indicó que se reservó un "importante anuncio de inversiones" para antes del 22 de octubre, desconociéndose de este modo el compromiso asumido por el propio ministro ante el gobernador Mario Das Neves de no hacer anuncios de tinte electoral.

En el plano interno, y mientras solo se trabaja pensando en octubre, sobre todo la UCR ya comenzó a ver la luz al final del túnel, pensando en 2019, con dirigentes que hasta ahora estaban en segundo plano, como el propio Menna, Luis Juncos y Sergio Ongarato, intendentes de de Rada TIlly y Esquel.

La diferencia es que mientras Juncos en las PASO dio garantías en el resultado en la villa, que también favorece a su gestión, a Ongarato no le fue tan bien, tal vez enredado con la desaparición de Santiago Maldonado y sus declaraciones poco felices acerca de que lo principal era cómo afectaba ello al turismo.



El estigma



Que Comodoro Rivadavia es una ciudad que solo depende del petróleo; que las diferencias salariales entre los trabajadores petroleros y el resto es abismal; que no hay nada para hacer en el tiempo libre, razón por la cual proliferan los departamentos VIP y quienes perciben altos sueldos son sus principales clientes, sin olvidar además que solo consumen electrodomésticos y que en vez de acceder a una vivienda propia, optan por adquirir camionetas onerosas que estacionan al lado de los "ranchos" donde viven.

No se trata de esa olvidable película de 2014, "Boca de Pozo" (de Simón Franca), sino que esto salió publicado ayer en un artículo que el diario La Nación publicó sobre nuestra ciudad, firmado por un tal Carlos M. Reymundo Roberts, que además de no decir nada nuevo y de contener inexactitudes e imprecisiones, contribuye a la estigmatización de ciudadanos un poco hartos de la mirada centralista, aunque en este caso no hagan tanto daño como las políticas que sí aplican los que así nos ven.

Si La Nación se propuso de este modo apuntalar las chances del candidato de Macri, seguramente no le debe haber hecho mucha gracia ni al mismísimo Gustavo Menna.



La deuda con el Ejército



En la última sesión del Concejo Deliberante la representante de Chubut Somos Todos, Norma Contreras, presentó un proyecto para que el municipio abone poco más de 7,5 millones de pesos al Ejército por las tareas que realizó durante el temporal. En una discusión informal previa, se le había explicado a la edil que el convenio que durante el temporal suscribieron el intendente Carlos Linares y el general Eduardo Varela fue girado a comisión.

El proyecto, que se duda cuente con el aval del resto de los miembros del Concejo, no obstante sirvió para recordar la tarea realizada por el Ejército pero también para que quede claro que, de ninguna manera, una ciudad que está en el medio de una catástrofe puede pagar por la ayuda que le debe dar, por obligación, el propio Estado, en este caso a través de una fuerza armada.

Mientras Contreras defendía su pedido, remarcando la existencia del mencionado convenio, desde el municipio se recordó que para atender las necesidades de los soldados el municipio puso, como mínimo, 5 millones de pesos para solventar combustibles y alimentos.

Con el convenio, más la descripción de lo que se le debe por horas extras al personal, seguramente el titular del Comando logrará que sea el propio gobierno nacional el que asuma el costo del trabajo que se hizo a favor de la recuperación de la ciudad.



¿Quién controla?



Finalmente este año -y tras múltiples pedidos-, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que lisa y llanamente prohíbe la venta de pirotecnia. Hasta entonces, Comodoro Rivadavia era la única de las 5 grandes ciudades de Chubut en la que cualquier ocasión era propicia para lanzar al aire y hacer explotar todo tipo de artefactos para tortura de personas que padecen algún trastorno y de animales que no sabían dónde refugiarse.

Pero lo que ocurrió el 28 de febrero durante el desfile de las murgas en Carnaval les hizo abrir los ojos a los responsables y salió la ley. Sin embargo todavía pueden oírse cada tanto "sobre todo cuando juegan River o Boca y en los barrios de la zona oeste, como Pueyrredón, Amaya, Moure e Isidro Quiroga- una sucesión de explosiones que dan peligrosas señales con respecto al pasado (no se cumple una ordenanza); al presente (los que padecían este tipo de euforia ruidosa lo siguen haciendo); y al futuro (quedan solo cuatro meses para las fiestas de fin de año).

Seguramente el subsecretario de Fiscalización, Daniel Campillay, tomará los recaudos del caso.



