El Patagónico | Regionales - 14 agosto 2017 Numerosos ciudadanos fueron a las comisarías a justificar su "no voto"

Numerosas personas concurrieron ayer a distintas comisarías de Comodoro Rivadavia para justificar su no voto, ya que se encontraban fuera del radio de votación, es decir a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde están empadronados.

Tal fue el caso del camionero Ricardo Pellegrini, quien viajó desde Córdoba a Comodoro Rivadavia por su actividad en el petróleo. O el de la artesana Patricia Ocampo quien concurrió a la Seccional Primera a efectuar el trámite.

"Lamento mucho no haber podido viajar a San Nicolás de los Arroyos en provincia de Buenos Aires a votar", dijo la mujer que trabaja junto a su marido en esta ciudad. Ayer fue la segunda vez que debió justificar su no voto, contó-

Mientras tanto, en el Registro Civil de la Zona Oeste informaron de que de los 260 documentos que tenían para retirar, solo se acercaron 10 en toda la jornada en que permaneció el edificio abierto.



