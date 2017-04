"Nunca fue mi intención, quería asustarlo para que no me mate"

Este mediodía Noemí Ortiz debió atravesar la audiencia de control de detención acusada de "homicidio agravado por el vínculo", por el ataque que terminó con la muerte de su pareja Pablo Rúa. La mujer, acompañada de su defensora hizo uso de su derecho a declarar, El Patagónico –único medio en el lugar – cuenta con registros del reconocimiento de la mujer sobre la pelea con Rúa y su ataque a modo de defensa luego de haber sido víctima de una brutal golpiza.

"Ese día nosotros estuvimos tomando en la casa de él", detallo Noemí y reconoció que incluso estaba junto a ellos una tercera persona de apellido Palacios, amigo de Rúa. Ella y quien fuera su pareja iniciaron una discusión por la música.

"Entramos a discutir me agarro de los pelos, me tiró al piso, y yo me trataba de defender por eso tenía rascuñada la cara, no me soltaba porque tiene más fuerza que yo, el amigo estaba en ese momento, yo le pedí ayuda y él me decía que o podía porque Pablo (Rúa) me seguía teniendo, me agarraba de la cabeza y me pegaba contra el piso", detalló la mujer entre lágrimas.

Noemi caso Rúa Video: Martín Pérez / El Patagónico





"Yo tenía mucho miedo", repetía y recordó que no hacía mucho tiempo atrás Rúa la amenazó con un cuchillo en su garganta y le produjo lesiones. "Tenía miedo porque estaba como loco y yo le decía que me deje y le hacía señas con las manos, cuando me soltó quiero salir corriendo, él me agarra de los pelos y solo atine a agarrar la botella, la tenía en la mano, yo la rompo lo quisé asustar para que él no me hiciera daño, porque él me quería matar me decía te voy a hacer mierda".

En ese momento, según relató la mujer, Rúa vuelve a arrojarla al suelo "y yo lo tenía encima, no me di cuenta que lo había cortado, me di cuenta cuando él me soltó, le vi el brazo, se sentó en el sillón y yo le puse su campera en el brazo para que no siga perdiendo sangre". De inmediato dio aviso a familiares de ella para trasladar a Rúa al Hospital. "Creía que iba a ser más rápido que la ambulancia, fui con él , le hablaba".

En el Hospital, ella aseguró que pudo ver el momento exacto en el que él murió. "Pero nunca fue mi intención, nunca fue mi intención yo quería asustarlo para que no me mate", dijo la mujer para concluir su relato.

En tanto, su abogada pidió al Juez Jorge Odorisio que se tenga en cuenta para la calificación del caso el vínculo que mantenía su representada con Rúa dado que no eran una pareja estable y que la víctima contaba con otra pareja y ya no convivían.