El Patagónico | Regionales | RECAUDACIÓN MUNICIPAL - 27 mayo 2017 Objeciones del Tribunal de Cuentas Los vocales Gastón Acevedo (UCR) y Carlos Relly (Chubut Somos Todos) del Tribunal de Cuentas firmaron una nota, el 29 de agosto del año pasado, en la que cuestionaron la contratación de la consultora CP&GP por parte del Ejecutivo y resaltaron que, pese "a las irregularidades", el Concejo Deliberante avaló la contratación.

Entre las observaciones, los vocales remarcaron que se trató de "una contratación directa", que la misma no tenía "el debido recaudo legal de excepcionalidad" y que, pese a lo dicho por los funcionarios y concejales, implicaba "un gasto para el municipio".

"El acuerdo de cooperación y asistencia técnica referida, no es más que una locación de servicios onerosa", se indicó. Y luego se advirtió: "el solo hecho de que la retribución sea indefinida, no implica que no sea una retribución, o que no exista un criterio de onerosidad".

Los vocales observaron que no se trataba "de un programa científico de fortalecimiento, dado que del propio convenio se deriva con claridad que se trata de una locación de servicios onerosa".

