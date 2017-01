El Patagónico | Regionales | CONFLICTO GUILFORD - 12 enero 2017 Obreros de Guilford volvieron a pedirle al gobernador que interceda ante Nación Los obreros textiles le entregaron al gobernador un petitorio, solicitando que interceda para la concreción de un fideicomiso, evalúe un aumento del subsidio que otorga Provincia y gestione la posibilidad de otorgar jubilaciones anticipadas, luego de que ANSeS se negara a ello. Das Neves respondió que transmitirá la inquietud al ministro de Trabajo de Nación.

Los trabajadores textiles de Guilford, que desde el 22 de setiembre reclaman el pago de sus quincenas y posteriormente de sus indemnizaciones ante el retiro de la empresa de Comodoro Rivadavia, ayer le volvieron a pedir al gobernador, Mario Das Neves, que interceda ante el Gobierno nacional y la empresa para que puedan cobrar lo que les corresponde.

En la puerta de acceso al Banco Chubut, esperaron al mandatario provincial que en ese recinto inauguraría la ampliación y remodelación de cajeros automáticos. El objetivo era entregarle un petitorio con tres puntos prioritarios.

Apenas llegó, Das Neves escuchó el reclamo de los trabajadores, representados por Cipriano Ojeda, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT). “Le trajimos algo para que se lleve. Están redactados todos los inconvenientes que estamos pasando acá en Comodoro; todavía no hemos destrabado nada. Quiero que lo lleve, que lo vea, que se fije y bueno, esperaremos la respuesta positiva de usted, que es la única persona que nos puede dar un pantallazo positivo de lo que pedimos”, dijo el gremialista.

Das Neves, en tanto, les confirmó que la semana próxima mantendrá una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), para tratar la problemática textil de toda la provincia “porque hay varios problemas” y aseguró que el de Guilford tiene la prioridad. Además les dijo a los obreros que deben olvidarse de la empresa “porque son unos sinvergüenzas, por no decir una mala palabra”.



"TRANSFUGAS Y

SINVERGÜENZAS"

En conferencia de prensa, Das Neves insistió en que "alguien se tiene que hacer cargo para que Guilford en Mercedes no la pase bien. Tuve una charla con Triaca el domingo y quedamos en juntarnos para tratar todo el tema textil, no solamente lo de Guilford, sino todo. Por supuesto lo de Guilford tiene más tiempo, pero con Sedamil y Soltex (de Trelew) hablas con los dueños que están encontrando las soluciones. El problema con Guilford son los transfugas, sinvergüenzas y ladrones que estuvieron conduciendo la empresa".

“Entonces alguien se tiene que hacer cargo para que Guilford en Mercedes no la pase bien porque está jodiendo a toda la gente de acá y está dando beneficios allá, pero el Estado es uno solo y queremos que los sin vergüenzas no tengan cabida en otro lugar”, agregó.

Según pudo confirmar este medio, la AOT pidió que se destrabe la posibilidad de otorgar una jubilación anticipada a los trabajadores por considerar que el oficio es insalubre; que Provincia aumente el subsidio de $6.000 que otorgó a modo de compensación y que se avance en la concreción de un fideicomiso, tal como plantea la empresa.

Cabe recordar que ya se avanzó en la posibilidad de otorgar jubilaciones anticipadas, un proyecto ideado por el concejal Maximiliano Sampaoli. Sin embargo, Anses rechazó esta posibilidad por entender que no era viable si la empresa no estaba en funcionamiento.



Fuente: