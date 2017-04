El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 06 abril 2017 Oca confirmó un acuerdo paritario con los auxiliares de la educación El acuerdo entre el Gobierno y los gremios se logró pasadas las 21:30 del martes y redundará en una mejora para los salarios de los trabajadores de ese sector.

El ministro de Economía y Crédito Público del Chubut, Pablo Oca, confirmó ayer el cierre de las negociaciones paritarias con los auxiliares de la educación, lo cual redundará en una mejora salarial para dicho sector.

El acuerdo entre el Gobierno y los gremios de ATE, UPCN y SOYEAP, que nuclean a los auxiliares de la educación, se logró pasadas las 21:30 del martes y se concretará en dos tramos: el primero de ellos se pagará en abril y el segundo en julio, llevando el salario básico de bolsillo a 13.000 pesos

"Anoche (por el martes) terminamos tarde la reunión, lo que ha hecho que en muchos medios hoy (por ayer) saliera la noticia de que no habíamos acordado nada, pero en verdad luego de este encuentro que comenzó a las 14 y luego de varios cuartos intermedios, alrededor de las 21:30 pudimos llegar a un acuerdo con los auxiliares docentes", dijo Oca en una rueda de prensa brindada en la Casa de Gobierno en Rawson.

El ministro explicó que "el acuerdo que logramos llega en dos tramos en líneas generales, donde el primero de ellos es a cobrarse en el mes abril y el segundo tramo en el mes julio, que es similar a lo que veníamos trabajando con el esquema del año pasado, lo que permitirá llevar el salario de los trabajadores de la categoría 4 a 13.000 pesos de bolsillo en números redondos", especificó.

A su vez remarcó que "además, acordamos volver a convocar a ambas partes para poder reunirnos en el mes de octubre, así analizamos conjuntamente no sólo la evolución del índice de precios sino también cuáles son los recursos con lo que cuenta la provincia para conversar en adelante".

"A lo que se le debe agregar algunas otras cosas como es regularizar algunos contratos precarizados y redefinir algunos puntos que plantean los gremios en el convenio específico de los auxiliares de educación, que si bien se había firmado nunca se había implementado y al cual hay que hacerle algunos ajustes que se van a concretar dentro del ámbito del Ministerio de Educación", enfatizó Oca.

El acuerdo firmado establece también que se incrementa la antigüedad en 0,05% en abril y 0,05% en julio alcanzando de ese modo en julio el 2,60%. También en la mesa de negociación se acordó la creación de un concepto de zona remunerativa no bonificable que alcanzará en abril un valor equivalente al 28,40% del salario básico de la categoría 4, que hoy asciende a 8.572 y en julio el 30% de ese básico.

Al mismo tiempo, se estableció que se continuará liquidando el adicional remunerativo no bonificable que consiste en una suma fija de 1.500 pesos.

En el extenso encuentro paritario estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía, Carlos Damiano, y los subsecretarios de Educación, Carlos Plantey y Graciela Cigudosa. En tanto, en representación de los trabajadores se sentaron en la mesa de negociación por ATE Guillermo Quiroga y José Severiche; por UPCN, Darío Vásquez y Carlos Lincoman y por SOYEAP, Brian Wirz y Elso Trossero, entre otros.

