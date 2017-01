Oca está a favor de que cada provincia fije la pauta salarial

El ministro de Economía del Chubut, Pablo Oca, recordó que fines del año pasado quedó establecido que durante el mes de febrero se iban a sentar a cerrar las paritarias docentes con la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh).

En conferencia de prensa, anticipó que no se definió una propuesta salarial. "Con mi equipo estamos haciendo algunos números, pero todavía falta un tiempo para sentarnos", afirmó.

Sobre el anuncio del Ministerio de Educación de la Nación que este año no iba a dar un porcentaje "testigo" por el cual debían guiarse las paritarias docentes en las provincias, Oca afirmó estar de acuerdo al sostener que el gobierno nacional no tiene escuelas y tampoco docentes a su cargo directo, por lo que no estaría bien que "cierre con los gremios determinados porcentajes que después nos pone a todos en una complicada situación de discusión".

"Si vamos a entrar en esa discusión, desde otro lugar, pero no que el gobierno nacional fije la pauta salarial", reiteró finalmente.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), uno de los gremios docentes de referencia a nivel nacional, adelantó que se sentarán en la mesa de negociaciones con un pedido del 35 % de aumento.