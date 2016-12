Oca tildó a diputados del Frente para la Victoria de "tribuneros"

Pablo Oca señaló que la ley de Presupuesto 2017 "se aprobó con algunas reformas incoherentes" y explicó: "el artículo 18° lo que abordaba fue debidamente planteado en Comisión, y era cómo sostener parte del déficit, precisamente por los que lo generaron en la anterior gestión y después cuestionaron ese mismo artículo".El titular de Economía concurrió temprano a la Legislatura en compañía del ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, y ambos siguieron atentamente el desarrollo de los temas expuestos durante la última sesión legislativa del año en curso.El ministro Oca reflejó su descontento por las modificaciones efectuadas por los legisladores del FpV, que le impide al Ejecutivo provincial disponer de una importante cantidad de dinero destinada a la obra pública.Al respecto el funcionario aseveró: "son unos incoherentes porque lo expliqué con claridad en mi anterior visita. La ley II N°169 es parte del endeudamiento que se tomó a fin de mayo, y hoy la única posibilidad de tomar el resto de ese saldo, sería tomarlo a una tasa cercana al 9%, muy alta en este contexto".En esta línea, Oca precisó: "expliqué que no era una decisión acertada tomar endeudamiento de 500 millones de pesos aproximadamente y planteé que la mejor situación era cambiar esa autorización por aumentar la autorización para emitir letras del Tesoro y financiar parte del déficit, que dejó la gestión de los mismos que hoy (ayer) votaron en contra."SUPERPODERESMientras, sobre el artículo 13, definido como el de los superpoderes, el ministro sostuvo: "pueden buscar los antecedentes, yo busqué hasta el 2001 y me aburrí. Es literalmente el mismo artículo en todos los presupuestos. Es una mentira. Queda lindo para 'la tribuna' lo de los superpoderes, pero no lo son".Agregó: "los superpoderes fueron todo lo que usó el kirchnerismo subvaluando, subestimando los recursos, entonces todo lo que estaba por encima de esos recursos, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación lo usaba en forma discrecional para lo que quería lisa y llanamente. Esos sí eran superpoderes", enfatizó.Es así que Oca fustigó a los diputados que promovieron la modificación, y señaló que "lamentablemente opinan para la popular sin saber de lo que están hablando. Sin ese artículo 13, es imposible lograr el funcionamiento del Estado".No obstante los llamativos cambios planteados, el ministro Oca se mostró tranquilo y satisfecho por la aprobación del Presupuesto."Tenía la absoluta tranquilidad desde el día que elevé el Presupuesto, porque fue a lo que nos habíamos comprometido. Quedaba en la responsabilidad de los diputados que esta provincia siga por cuarto año consecutivo con un presupuesto reconducido. En ese sentido, vine a presenciar la sesión a ver cómo era la votación en estos artículos que tenían, más allá de los argumentos que no comparto, algún nivel de discusión", expresó.En este sentido, Oca admitió que de no haberse tratado hubiese sido un "escándalo institucional". Y concluyó: "una vez más iban a dejar como ellos mismos dijeron, no al gobierno de Mario Das Neves ni al ministro de Economía ni al Poder Ejecutivo, sino a la provincia del Chubut en sus tres poderes, sin presupuesto. Siendo ésta la forma en la que ellos gobernaron, más de la mitad de su mandato".