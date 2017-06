El Patagónico | Deportes - 20 junio 2017 Ocho chubutenses hicieron podio en el Torneo Patagónico

Ocho podios sobre un total de once participaciones fue el saldo para Chubut en la 3° fecha del Torneo Patagónico de Levantamiento Olímpico que se realizó el sábado 17 de junio en Santa Rosa, La Pampa.

De esta manera, la delegación chubutense tuvo un gran desempeño, porque de los 11 participantes que compitieron en esta nueva fecha, 8 lograron subirse al podio.

Cabe destacar que el Torneo se desarrolla en todas las provincias patagónicas, cada una es sede en cada fecha.

El objetivo de este tipo de certámenes es ser la instancia previa a los campeonatos nacionales, por ello es selectivo para las distintas competiciones federales del año, donde cada atleta que realice la marca mínima correspondiente a la Federación Argentina de Pesas tiene derecho a ser convocado a las competencias en distintos puntos del país.

En esta oportunidad, atletas de las localidades de Rawson y Comodoro Rivadavia fueron quienes consiguieron medallas. Siendo mérito de los de la capital petrolera Rodrigo Aldecoa (1ero puesto, categoría sub 17 hasta 85kg - peso corporal); Emanuel Barrientos (1er puesto, categoría sub 17 hasta 69kg - peso corporal); Sebastián Del Coro (2do puesto, categoría sub 17 hasta 77kg peso corporal); Lucas Andrade (2do puesto categoría sub 20 hasta 69kg - peso corporal); Damián Vélez (3er puesto, categoría sub 17 hasta 69kg - peso corporal); Facundo Haro (3er puesto categoría sub 20 hasta 69kg - peso corporal).

Por parte de la capital provincial el desempeño fue Valentina Solivella (2do puesto categoría sub17 hasta 58kg - peso corporal) y Agustina Canteros (3er puesto categoría sub15 hasta 44kg - peso corporal)

La próxima fecha del Torneo Patagónico será en nuestra provincia, Comodoro Rivadavia recibirá a los atletas de la región el 12 de agosto.

