El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 17 julio 2017 Oeste festejó ante Ameghino la primera victoria en Valle C Con dos goles de Fernando Saldaño, Oeste derrotó a Florentino Ameghino en la tarde de ayer en Valle C, en uno de los encuentros correspondiente a la 5ª fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia.

Los dirigidos por Marcelo Saldaño lograron sumar los primeros tres puntos ante Florentino Ameghino que ahora está en el sótano de la tabla sin unidades.

El duelo de colistas tuvo un solo dueño y fue prácticamente en el arranque la apertura del marcador. El local se puso en ventaja a los 5m de juego y pasó a dominar el trámite del juego con un remate de media distancia de Fernando Saldaño. El ahora delantero se acomodó y pateó sin marca abajo, a la derecha de Kevin Flores que se estiró pero no pudo evitar el primer grito de la fría tarde.

El CAFA fue muy tibio en sus intentos por lastimar al rival, y arriba en tres cuartos de cancha el coraje y entrega de Sebastián Bonfili no alcanzó para poner en apuros a Guzmán.

Y Oeste fue efectivo en su llegada al arco de enfrente como a los 42m cuando Bellido habilitó de taco a Saldaño, que antes de recibir miró a Flores y se la colocó en el palo más lejano por sobre el cuerpo del arco del CAFA

En el complemento patearon muy poco al arco, y Oeste hizo rodar la pelota ante la desesperación del rival. Flores evitó el tercer gol luego de una buena jugada por el sector derecho de Saldaño, y con el pitazo final se desahogó el plantel de Oeste que necesitaba una victoria así.



SINTESIS



OESTE JRS. 2 - FLORENTINO AMEGHINO 0

Oeste: Isaías Guzmán; Matías Quidiman, José Sáez y Franco Zambrano; Brian Quidiman, Agustín Chaile, Rodrigo Mercado y Facundo Ruarte; Diego Bellido; Gustavo Monserrat y Fernando Saldaño. DT: Marcelo Saldaño.

Florentino Ameghino: Kevin Flores; Iván Díaz, Franco Castro, Darío Carrizo y Francisco Romanos; Ulises Vega Cavo, Juan Schwarzenberg y Leonardo Bravo; Tomás Vilches; Sebastian Bonfili y Matías Mercado. DT: Mauro Zamora.

Figura: Fernando Saldaño (OJ)

Cancha: Oeste.

Goles PT: 5m y 42m Fernando Saldaño (OJ).

Goles ST: no hubo.

Cambio PT: Gonzalo Páez x Díaz (FA).

Cambios ST: 22m Pablo Lavalle x Monserrat (OJ), 25m Franco Cáceres x Schwarzenberg (FA), 28m Julián Pérez x Mercado (OJ), 33m Jonatan Hassamit x Mercado (FA) y 44m Sergio Carrizo x Bellido (OJ).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Jorge Burgos.



