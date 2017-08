El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 agosto 2017 Oeste Juniors y Roca no se sacaron ventaja en Valle C En un partido trabado, correspondiente a la 8ª fecha del torneo Inicial A del fútbol de Comodoro Rivadavia, Oeste Juniors y Deportivo Roca empataron sin goles.

Con este resultado, el conjunto de Hugo Puntano se mantiene quinto en la tabla de posiciones, y los de Valle C se ubican en la anteúltima colocación en la tabla de posiciones.

Con el regreso de Fernando Saldaño en la delantera y con un cambio en la última línea, Oeste fue superado por su rival en el juego de la primera parte. Roca tuvo en Matías Soto en la mitad de la cancha moviendo los hilos, y arriba los Velázquez junto a Schreiber se las ingeniaron para preocupar a la defensa local.

Sin embargo, Guzmán se mostró seguro en cada intervención para mantener su arco en cero, y en una de las pocas situaciones para los dirigidos por Saldaño apareció en el otro arco la figura del juvenil Federico Cardozo para bajar la persiana de su arco. Ante un disparo de Saldaño, de volea sobre el vértice del área, el arquero visitante voló y la sacó al córner.

En el complemento, Oeste se adelantó unos metros en el terreno y Roca dio pelea en la mitad del juego. En los de Valle C retrocedió unos metros Barrientos y se ubicó arriba Pereyra para hacerle compañía a “Kity” Saldaño.

El juego se hizo trabado en todos los sectores, y no hubo situaciones de peligro en los arcos. El empate fue el mejor resultado al partido, y terminaron repartiendo honores.



SINTESIS



OESTE JRS. 0 - DEPORTIVO ROCA 0

Oeste: Isaías Guzmán; Matías Quidimán, José Sáez, Leandro Ortiz y Brian Quidiman; Carlos Pereyra, Franco Zamorano, Rodrigo Mercado y Facundo Ruarte; Fernando Saldaño y Diego Barrientos. DT: Marcelo Saldaño.

Deportivo Roca: Federico Cardozo; Esteban Aguirre, Maximiliano Hraste, Lautaro Argañaraz y Lucas Mansilla; Cristian Andrade, Darío Puntano, Matías Soto e Ian Schreiber; Fernando Velázquez y Darío Velázquez. DT: Hugo Puntano.

Figura: Matías Soto (DR).

Cancha: Oeste

Cambios ST: 18M Nelson Cárdenas x Mansilla (DR), 28m Agustín Chaile x Sáez (OJ), 32m Nicolás Villegas x F. Velázquez (DR), 33m Gustavo Monserrat x Barrientos (OJ) y 47m Alejandro Saldaño x Mercado (OJ).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Guillermo Díaz.



